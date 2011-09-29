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    HaberlerEtkinlikOctoberfest 9 Ekim'de Parkorman'da!
    29.09.2011 - 15:55 |

    Octoberfest 9 Ekim'de Parkorman'da!

    Münih't her yıl dünyanın dört bir yanından ortalama 6 milyon katılımcıya ev sahipliği yapan, dünya'nın en büyük festivallerinden Oktoberfest, 9 Ekim’de Parkorman'da gerçekleşecek.

    Octoberfest 9 Ekim'de Parkorman'da!

    KafePi Group ve Pepeevents organizasyonuyla düzenlenecek festivalde Fiddler's Green, Multitap, Can Bonomo ve Alman halk müzik grupları sahne alacak.


    Orijinal konsepti korunarak İstanbul'a taşınacak festivalde; Bavyera usulü yiyecek ve içeceklerin yanı sıra festival alanına Bavyera evleri kurulacak. Oktoberfest’te yaratılan sosyokültürel paylaşım ortamında; farklı ülkelerden ve kültürlerden binlerce müziksever benzersiz bir atmosferde doyasıya eğlenecek . Festival, Türkiye'de satışı yapılan tüm bira markalarının bir arada bulunduğu ilk festival olma özelliğini de taşıyor.


    15 ve 25 TL arasında değişen biletler Biletix ve tüm KafePi’lerde satışta. Bu eğlenceli buluşmayı kaçırmayın !!

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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