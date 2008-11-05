Ödüller sahiplerine kavuştu

İstanbul Kitap Fuarı ile İstanbul Sanat Fuarı’nın onur ödülleri önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Kitap Fuarı’nda Onur Yazarı Ödülü Füruzan’a verildi.

Sanat Fuarı kapsamında verilen Onur Sanatçısı Ödülü’ne Mehmet Aksoy değer görüldü. Ayrıca Onur Eleştirmeni Ödülü Güven Turan’a, Sanatsever Kurum Ödülü Beşiktaş Belediyesi’ne, Koleksiyoner Onur Ödülü ise Nihat Kabakçı’ya sunuldu.



‘Merakla başladı’

Aksoy ve Füruzan ödüllerini TÜYAP?Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Kitap Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ile TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’dan aldılar.

Aksoy konuşmasında, heykel serüveninin ‘merak’ ile başladığını söyledi:

“Heykel Türkiye’de maalesef acıklı bir durumda. İslamiyet’ten gelen bir yasak var. Ve bu yasak üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Anadolu sanat mirasını özümseyip dünya sanatıyla birleştirip sunmamız gerekli. Benden bir belediye Atatürk heykeli yapmamı istedi. Ben de onlara ‘O heykelleri, heykel olarak görmüyorum’ dedim. Şimdi bir heykel fikrim var: Kargaları kovalayan bir çocuk Atatürk heykeli yapmak istiyorum.”

Füruzan ise konuşmasında “Yazar olmak için değil okumayı çok sevdiğim için okudum hep” diyerek şunları söyledi:

“’60’lar dünyanın en aydınlık zamanlarıydı. İnsanın devinimsiz kalması olanaksızdı. Ben de bana teslim edilmiş, ülkeme ait hayatları yazmaya karar verdim. Benim gibi kitap kurdu birine, üstelik de ’68 temalı bir Kitap Fuarı’nda Onur Yazarı Ödülü verilmesi çok onurlandırıcı.”