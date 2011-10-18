Ödüllü grup La Shica İstanbul'da!

Istanbul Live; “İyi Müzik İçin” hazırladığı programı kapsamında, 2011 İstanbul Caz Festivali’nde “Suyun Kadınları” konseptinde, Akdeniz divaları olarak sahne alan solistlerden biri olan Elsa’nın, İspanya Altın Plak ödülü sahibi Electro Flamenco/Funk grubu La Shica’yı, 29 Ekim 2011 Cumartesi akşamı sahnesinde ağırlayacak!

Çok yeni ve taze müzik stiliyle İspanya’daki uzmanların ve eleştirmenlerin saygısını hemen kazanan ve Gotan Project’in tangoda yaptığının benzerini flamenkoda yapan La Shica, henüz yeni olmasına rağmen, konserlerinde sergilediği karizmatik ve şaşırtıcı “Flamenco Fusion”larıyla, Avrupalı izleyicileri ilk andan itibaren etkilemeyi başardı. İspanyolcada “kız” anlamına gelen La Shica; Flamenco, Hip Hop, Reggae, Bossa Nova gibi birbirinden çok farklı müzik tarzlarındaki “sound”, “Groove” ve “rif”leri inanılmaz armonilerle bir araya getiriyor. La Shica’nın gövdesi ve ruhu olan, bu yıl İstanbul Caz Festivali’ne Akdeniz divalarından biri olarak katılan karizmatik dansçı ve vokalist Elsa’ya, sahnede iki palmeras, son derece yaratıcı olan iki ritmci ve Flamenco/Brezilyalı gitarist Fernando de la Rua eşlik ediyor. Zarafet ve yeteneğiyle izleyiciyi ilk notadan itibaren kendisine bağlayan Elsa; geleneksel flamenco dans ve ritmlerini, hip hop’un bazı modern vuruşları ve “Groove”larıyla karıştırarak altın renkli dans ayakkabılarının hareketleriyle seyircinin kalbine ulaştırıyor. La Shica, kendine özgü electro flamenco – funk stiliyle Istanbul Live’ın konuklarına muhteşem ve benzersiz bir müzik deneyimi sunacak.

Deep Purple, Jethro Tull, Macy Gray, Slayer, Spyro Gyra, Nancy Sinatra, Gloria Gaynor, Page&Plant (Led Zeppelin), Ben Harper&the Innocent Criminals gibi dünyaca ünlü yüzlerce sanatçıyı ülkemize getiren, 1995’ten bu yana Uluslararası Eskişehir Festivali’nin organizasyonunu üstlenen Major Müzik Organizasyon – Eyüp İblağ’ın program yönetimini devraldığı Istanbul Live; yeni sezonda sadece iyi müzik yapan isimlere yer verme politikasıyla yola çıktı.

İstiklal Caddesi Ağa Camii’nin sokağında bulunan Istanbul Live’da, gerçekleşecek konserlerin kapı açılış saati 20:00. Konser biletleri Biletix’ten ve Istanbul Live’dan temin edilebilir.

Bilet Fiyatları: Gişe – 30 TL Biletix – 35 TL Kapıda – 35 TL