Ödüllü karikatürler Caddebostan’da

Sergide, 2006 yılında düzenlenen 24. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması’nda derece alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer alıyor. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada ilgiyle izlenen ve bulunduğu kategoride en iyi kabul edilen bu yarışmanın 2006 birinciliğini Belarusya’dan Marina Markevitch kazanmıştı. Karikatürler 8 Mart’a kadar görülebilir. Tel: (0216) 386 26 81