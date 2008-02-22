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    HaberlerEtkinlikÖdüllü karikatürler Caddebostan’da
    22.02.2008 - 00:00 |

    Ödüllü karikatürler Caddebostan’da

    Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 24. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı.

    Sergide, 2006 yılında düzenlenen 24. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması’nda derece alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer alıyor. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada ilgiyle izlenen ve bulunduğu kategoride en iyi kabul edilen bu yarışmanın 2006 birinciliğini Belarusya’dan Marina Markevitch kazanmıştı. Karikatürler 8 Mart’a kadar görülebilir. Tel: (0216) 386 26 81
      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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