Ödülü kaç kişi almalı?

Fransız AFP haber ajansı, birçok bilim insanının işbirliğiyle gerçekleştirilen buluşların varolduğu bu çağda ödül sahiplerinin birkaç kişiyle sınırlandırılmasının doğru olup olmadığını konunun uzmanlarına sordu. Ajans, Albert Einstein ve Marie Curie gibi bilim insanlarından farklı olarak, bu dönemdeki keşiflerin genellikle bireysel olarak yapılmadığına dikkat çekti. İngiliz New Scientist dergisinin editörü Roger Highfield, “Bu modern bilimde bir trend. Buluşların temelinde büyük bir işbirliği yatıyor” dedi. 2011 Nobel Fizik ödülünün 3 kişi arasında paylaştırıldığına dikkat çeken İngiliz bilim adamı Martin Rees aslında çalışmada iki büyük ekibin rol aldığını hatırlattı. Ancak bazı bilim insanları ödülün 3 kişiden fazlasına verilmesi konusunda hemfikir değil. 2007’de Nobel kazanan Fransız fizikçi Albert Fert, “Ödülü 10 kişilik bir ekibe veremezsiniz. Bu ödülün etkisini azaltır. Oyunun kuralı böyle” diyor.