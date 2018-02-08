Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer himayelerinde SAKEM (Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi) 5300 kursiyer, 8 şube ve 160 branşta meslek edindirme, sevgi ve huzur evleri, ilk yardım ve diş tarama seminerleri, ihtiyaç sahipleri için kişisel bakım, milli eğitim onaylı okul etkinlikleri ve tüketici hakları gibi projeleri sürdürmektedir.

Bu amaçla, 14 Şubat 2018 Çarşamba günü Safranbolu Belediyesi SAKEM ve 15 Şubat 2018 Perşembe günü de Diyanet İşleri Başkanlığı İlçe Müftülüğü bünyesinde, Analiz uzmanı Taner Akkuş sunumuyla “Öfkenizle Yüzleşmeye Var mısınız?” adlı programlar düzenlenecektir.



Taner Akkuş İmzalı Proje Sakem’de Başlıyor

Nefesten kimlik analizi, Boşanma öncesi arabuluculuk ve Empatiye davet gibi projeleriyle bakanlık birimleri ve çeşitli kurum çalışanlarına seminerler veren Analiz uzmanı Taner Akkuş imzalı ve geçtiğimiz günlerde kamuoyunda gündem olan “Yanlış öfke kontrolü şiddet doğuruyor” haber, Psikolog Selma Ay destekli uygulamalı seminerler dizisi Safranbolu’da başlıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer riyasetinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Safranbolu Müftüsü Hasan Güneş davetiyle gerçekleşecek olan program, toplumsal hizmeti amaçlarken; aşırı boşanma vakaları, aile içi geçimsizlik, kadına şiddet, suça meyil ve artan cinayetler neticesinde kişinin öfkesi ile yüzleşmesini sağlayacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 11:00’da SAKEM merkez binasında ve 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 10:30’da Safranbolu Müftülüğü bünyesinde “Karabük üniversitesi fethi toker güzel sanatlar ve tasarım fakültesi büyük konferans salonu” düzenlenecek olan programlara tüm Safranbolu halkı davetlidir.

