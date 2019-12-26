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26.12.2019 - 00:00 |

Oğlak’ta Güneş tutuluyor

Bugün Oğlak burcunda sabah saatlerinde (8:12) Güneş tutulması gerçekleşiyor.

Oğlak’ta Güneş tutuluyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Oğlak burcunda sabah saatlerinde (8:12) Güneş tutulması gerçekleşiyor. Güneş tutulmaları her zamankinden daha dikkat çekici yeniaylardır. Önümüzdeki 6 ay boyunca özellikle iş ve sorumluluklar alanında dikkat çekici değişiklikler söz konusu. Bu dönemde yeni fırsatlar peşinde koşabilir ve özellikle kendimizi geliştirmek yönünde daha hırslı davranabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca kararlı ve mücadeleci olabileceğimiz koşullar var. İsteklerimize daha fazla odaklanabiliriz. Ancak fazla hırslı davranmak bizi katılaştırmamalı. Bugün ailevi konular ve gelenekler de önem kazanıyor. Pek çok açıdan başkalarının beklentilerini de dikkate almak zorunda kalabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Timsah Daha düşünceliyiz. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlamalar yapmak ve bunları üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hazırlamak istediğiniz eğitimlerle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Özgürleşmek isteği içinde yolculuklar planlayacağınız zamanlar var. Annenizle ilgili konularda gündeme gelebilir, göz ardı etmeyin.Devamını Oku

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Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var. Kendinizi geliştirmek için yolculuklar planlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Eğitim almak için yeni yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Eşinizle birlikte yeni şeyler planlamak isteyebilirsiniz. Ani ve özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan da size uyum sağlamasını isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi iş hayatınızda gerçekleştirmek için fırsat kollayacaksınız.Devamını Oku

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Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yeni fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz.  İlgilendiğiniz konularda kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Uzaklarla ilgili konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

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Ailevi konularla ilgili yeni fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Güven arayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir. Kendinizi geliştirmek için eğitimler planlayabilirsiniz. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar da olabilir.Devamını Oku

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Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Parasal birikimlerinize farklı yatırımlarla yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Uzaklardan gelecek kişilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Gizli kalmış olayların etkileri yaşanabilir.Devamını Oku

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