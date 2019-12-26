Oğlak’ta Güneş tutuluyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Oğlak burcunda sabah saatlerinde (8:12) Güneş tutulması gerçekleşiyor. Güneş tutulmaları her zamankinden daha dikkat çekici yeniaylardır. Önümüzdeki 6 ay boyunca özellikle iş ve sorumluluklar alanında dikkat çekici değişiklikler söz konusu. Bu dönemde yeni fırsatlar peşinde koşabilir ve özellikle kendimizi geliştirmek yönünde daha hırslı davranabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca kararlı ve mücadeleci olabileceğimiz koşullar var. İsteklerimize daha fazla odaklanabiliriz. Ancak fazla hırslı davranmak bizi katılaştırmamalı. Bugün ailevi konular ve gelenekler de önem kazanıyor. Pek çok açıdan başkalarının beklentilerini de dikkate almak zorunda kalabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Timsah Daha düşünceliyiz. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.