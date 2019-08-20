Öğle saatlerine dikkat

Bugün ne yapılabilir? Ay Koç burcunda ilerlerken hızlı ve samimi girişimler, yenilikler dikkat çekiyor. Duygu ve düşüncelerimizde canlı ve ilham verici olabiliriz. Bugün liderleri, yöneticileri gündeme getiren konular da öne çıkabilir. Ancak öğle saatlerinde biraz daha kontrollü ve sabırlı olmakta fayda var. Ay-Pluton ilişkisi bizi bir şekilde baskılayan kuralların ya da kısıtlamaların gündeme gelebileceği anlaşılıyor.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle öğle saatlerinde duygusal alanda yoğunluk, kimi zaman korkuların ya da değiştirici durumların olması mümkün. Bu saatlerde eve ait işlerde, risk içeren konularda daha sakin hareket etmeliyiz. Bugün düşüncelerimizde fazla iddialı olabiliriz. Uzaklarla, yabancılarla ilgili hızlı gelişmeler de karşımıza çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Kamış Dengeye önem verelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Bugün dikkatli yaklaşımlar içinde kalmalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz.