Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Aslan burcunda ilerlerken kişisel düşüncelerimizi daha fazla parlatmak ve ortaya koymak isteyebiliriz. Ateş elementi şahsi konularda daha dramatik ve fazla gürültücü olabileceğimizi de anlatıyor. Öğle saatlerine dikkat edelim. Bu saatlerde sürtüşmeler, aşırı duygusal tepkiler gündeme gelebilir. Düşüncelerimizde daha esnek olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün uzaklarla ve yabancılarla ilgili konular kısmetimize gelebilir. Fikirlerimizi göstermek ve paylaşmak için fırsatlar var. Ancak duygusal beklentilerimizde abartılı olabiliriz. Özellikle akşam saatlerinde yeni ve farklı olan şeylere daha çok açığız. Bugün keşfetme duygusu ile hareket etmek yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Maymun Düşüncelerimize şekil vermeye bakalım. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.