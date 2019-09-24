Öğle saatlerine kadar sabırlı olalım

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 12:19’a kadar boşlukta kalacağı için, günün ilk yarısında önemli adımlardan kaçınmak daha faydalı olabilir. Bu saatlerde eksik kalan şeyler tamamlanabilir. Duygusal alanda daha değişken ve kararsız olabiliriz. Öğle sonrasında kendimize güvenimiz artıyor. Güçlü kişilerle bir araya gelmek ve kendimizi göstermek için daha uygun koşullar bulabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında dışadönük işler ve sahne içeren konularda daha başarılı olabiliriz. Işıkların uyumu şansın bizden yana olduğunu göstermekte. Bugün olumlu haberler ve iyimserlik yaratan gelişmeler de söz konusu olabilir. Eğitsel konularda, yabancılarla görüşmelerde daha çok şey yapabileceğimizi, destekler bulabileceğimizi söyleyebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Tavşan İlişkilere özen gösterelim. Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak ordan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.