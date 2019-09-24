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24.09.2019 - 00:00 |

Öğle saatlerine kadar sabırlı olalım

Ay bugün saat 12:19’a kadar boşlukta kalacağı için, günün ilk yarısında önemli adımlardan kaçınmak daha faydalı olabilir.

Öğle saatlerine kadar sabırlı olalım

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 12:19’a kadar boşlukta kalacağı için, günün ilk yarısında önemli adımlardan kaçınmak daha faydalı olabilir. Bu saatlerde eksik kalan şeyler tamamlanabilir. Duygusal alanda daha değişken ve kararsız olabiliriz. Öğle sonrasında kendimize güvenimiz artıyor. Güçlü kişilerle bir araya gelmek ve kendimizi göstermek için daha uygun koşullar bulabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında dışadönük işler ve sahne içeren konularda daha başarılı olabiliriz. Işıkların uyumu şansın bizden yana olduğunu göstermekte. Bugün olumlu haberler ve iyimserlik yaratan gelişmeler de söz konusu olabilir. Eğitsel konularda, yabancılarla görüşmelerde daha çok şey yapabileceğimizi, destekler bulabileceğimizi söyleyebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Tavşan    İlişkilere özen gösterelim. Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak ordan oraya atlayabiliriz.  İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan fakat sizi duygusal olarak rahatsız eden olaylar gündeminize gelebilir. Kendi içinize yönelebilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra işlerinizde tamamlanması gereken ertelediğiniz konulara ilgilenebilirsiniz.  Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayatınızda önem verdiğiniz konularda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içindeki hareketlilik sizi biraz yorabilir. Yakın çevrenizde olan olaylara kayıtsız kalamayacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler önem kazabilir. Bazı konularda kısıtlandığınız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde yavaşlama yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizdeki aksilikler keyfinizi kaçırabilir. Kişisel becerinizle işlerinizi yoluna koyabileceksiniz. Çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sıkışıklıklardan olumsuz etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sorumlu olduğunuz işlerde yavaşlamalar meydana gelebilir. Bazı işlerinizi ertelemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yeni planlamalar için uygun zamanlar değil.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde işlerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Duygusal anlamda yaralandığınız konular gündeme taşınabilir. Kendi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. İlerleyen zamanlarda planlama hatalarından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşlerinizi toparlamak için destek alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Başarı için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İlişkileriniz önem kazanabilir. Hırslı bir gündesiniz fakat öğleden sonra işlerinizde yavaşlamalar meydana gelebilir. Planlarınızdaki değişiklikler sorumlu olduğunuz konularda aksamalar meydana getirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni konular dikkatinizi çekebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda özgür olmak isteyebilirsiniz. Bir yandan kısıtlandığınızı da hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde zirvede kalmak için çok mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda iptaller meydana gelebilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün size kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Mali konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Ortaklı işlerinizde daha fazla mücadele gerektiren durumlar sizi endişelendirebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi ve kafanızı toparlamak için boş vaktiniz olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğinizle ilgili konularda eşiniz ile birlikte hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İkili ilişkilerinizde tepkilerinize özen göstermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde hırslı davranabilirsiniz. Bazı konuları da ötelemeniz gerekebilir. Rutin işlerinizi tamamlamanız için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular bugün gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Bazı konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlamalar söz konusu olabilir. Eskide kalmış tamamlanmamış işlerinizi bitirmeniz için uygun bir gün olabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Duygusal yaralanmalar söz konusu olabilir. Kendinizi dizginlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kolayca risk alabileceksiniz. Bugün değişen planlarınız size zor anlar yaşatabilir. İşlerinizde aksamlar meydana gelebilir. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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