Öğle sonrası daha hızlı

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında Balık burcunda boşlukta ilerleyen Ay kararsız bir atmosferde olduğumuzu gösteriyor. Bu saatlerde net bir karar vermek ya da sonuca gitmek kolay olmayabilir. Bitiş ve sonlanmalar, kimi zaman şanssızlıklar söz konusu olabilir. Neyse ki 14:48’den itibaren Koç burcuna ilerleyecek olan Ay daha hızlı ve kararlı bir durum içine girebileceğimizi anlatıyor.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında cesaret gerektiren koşullar var. Daha mücadeleci hatta sabırsız olabiliriz. Yenilikler gündeme gelmekte. Ancak psikolojik açıdan huzursuzluk, kimi zaman tartışma yaratabilecek iddialaşmalar da olabilir. Hızlı karar vererek bizi bağlayan şeylerden kurtulabiliriz. Yüksek enerjimizi daha pratik alanda kullanmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Kamış Adil olmaya çalışalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Niyetlerimize odaklanıyoruz. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Duygularımızı anlamaya özen göstermeliyiz.