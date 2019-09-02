Herkese Merhaba!

Harika bir ayı karşılamış bulunuyoruz! Eylül...

Sanata doyacağımız, hiç bitmesin isteyeceğimiz dolu dolu bir ay! Sonbaharın hafif esintisiyle sanat dolu günlere eşlik etmeye hazır mısınız? Sanat tutkunları; şehrin her köşesinde etkinlikler olacakken, Eylül ayında sakın İstanbul’dan ayrılmayın…

İlk etkinlik Artweeks@Akaretler 3 Eylül’de başlayacak. Sanatseverleri 3. kez ağırlayacak olan sanat etkinliği, 3 hafta boyunca yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler’de sanatseverlerle buluşturacak. Tabii ki sergilerin yanı sıra programda sanatçı ve koleksiyoncuların söyleşileri de yer alıyor!

12 Eylül’de başlayacak olan Contemporary İstanbul da hepimizin her yıl merakla beklediği bir sanat fuarı! Bu yıl 14.sü düzenlenecek olan fuar, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve eserlerini ağırlayacak. Fuar 3 gün sürecek.

Gördüğünüz üzere Eylül ayında sanata doyuyoruz! Bir gün bile ara vermeden etkinliklere devam ediyoruz!

14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 16. İstanbul Bienali ise sanata doyduğumuz bir final olacak. Bu yıl bienalin küratörlüğünü Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud üstleniyor. Programınızı yapıp etkinliğe mutlaka birkaç gününüzü ayırın!

Bu arada Art On İstanbul’un küratöryel sergi programı içerisinde düzenlenen ve geçen yıl Mart ayında ilk serginin gerçekleştirildiği ‘Parça Bütün’ sergisinin ikinci ayağı ‘Parça Bütün II’ de 4 Eylül’de kapılarını sanatseverlere açacak. Sergi 26 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Kaçırmayın derim!

Sanat İstanbul’u ele geçirmişken, bize de bu sanat dolu günlerin keyfini çıkarmak kalıyor tabii ki!

Sevgiler…

Merve Yılmaz Çelik

Öğretim Görevlisi