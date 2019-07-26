Yüzmek Skolyoza Yararlı mı?

Günümüzde skolyozlu bireylere yüzme en çok tavsiye edilen spor ve egzersizler arasında. Geçmişte yüzmenin skolyozun ilerlemesini azalltığının hatta skolyozun derecesini düşürdüğüne inanılıyordu. Ancak günümüzde yapılan çalışmalarda yüzmenin omurga problemlerini düzeltmede etkili olmadığını aksine skolyozun daha da ilerlemesine neden olabileceği sonucuna varılmıştır.Yalnızca omurganın yana doğru eğrilinde değil öne, sağa ve sola olan eğriliğini de artırabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca bel ağrılarına ve fıtıklarına olumsuz yönde etkilediğini dair çok fazla çalışma vardır.

1986 yılından günümüze kadar olan çalışmalara bakıldığında,serbest stilde yüzen yüzücülerde skolyozun daha fazla görüldüğü ve kamburluğun arttığı sonucuna varılmıştır. Bel omurlarında rotasyonel(dönme) kuvvetlere fazlasıyla maruz kaldığı için bel bölgesinden yaralanmalara ve ağrıya neden olmaktadır. Bazı durumlar sırt üstü yüzme önerilmektedir . ama skolyozun azalmasında bir katkısının olmadığı kanıtlanmıştır. Bilimsel veriler, skolyozun derecesinin azalmasında yüzmenin faydası olmadığını hatta olumsuz etkilerinin olduğunu bizlere sunmaktadır. Pilates, fitnes, spor gibi aktivitelerin ve egzersizlerin skolyozun derecesinin ve ilerlemesinin azalmasında etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Skolyozun azalmasında cerrahi yöntemlerin dışında bilinen ve bilimsel çalışmaların desteklediği en iyi tedavi yöntemleri; 3 boyutlu düzeltmeyi hedef alan Scroth egzersizleri ardından FİTS (Functional Individual Therapy of Scoliosis.), SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis) gibi tedavi protokollerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Skolyoz tedavisi için yüzmeye değil schroth, FİTS, SEAS gibi yöntemlerin eğitimini almış bir fizyoterapiste ihtiyacımız vardır.