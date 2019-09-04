Öğrenci evinde dekorasyon nasıl yapılır?

Apartta ya da yurtta kalanlar için dekorasyon önerileri

Apartlar ve yurtlar özellikle lise de ya da üniversitede ilk senesi olanlar tarafından tercih ediliyor. Bu tarz konaklama seçeneklerinde genellikle belirli eşya ve mobilyalar yönetim tarafından odalara koyulduğu için bu ürünleri satın almak için ekstra bütçe ayırmanız gerekmiyor! Çamaşır makinesi, buzdolabı, gardırop, karyola, yatak ve çalışma masasının yanı sıra kaldığınız odanın perde, halı ve aydınlatma ürünleri de apart ve yurtlarda bulunabiliyor. Burada sadece ihtiyaç listesi belirlemeniz gerekiyor.

Mutfak ihtiyaçları

Çoğu öğrenci konaklama seçeneğinde mutfakta buzdolabı, su ısıtıcısı, ocak gibi toplu kullanılabilecek ürünler oluyor; fakat kişisel olarak kullanacağınız mutfak gereçlerini almanız gerekiyor. Tabak, kase, kupa, bardak, tencere, tava, yemek ve tatlı kaşığı-çatalı-bıçağı, mutfak gereçleri (bıçak, kepçe, spatula vs) kesme tahtası, kavanozlar, baharatlıklar, saklama kapları, rende, buzdolabı poşeti, streç film, tost makinesi, su ısıtıcısı (konakladığınız yerde yoksa)

Kişisel ihtiyaçlar

Ev tekstil ürünleri (yastık, yorgan, nevresim vb.), kutular (ayakkabı, saklama ve düzenleyiciler), makyaj ve tıraş aynası

saklama hurçları, askı, saç kurutma makinesi, kirli sepeti, kasa ve kilitler (değerli eşyalarınızı saklamanız ve dolabınızı kilitlemeniz için), temizlik ürünleri (alanın temizliğinden siz sorumluysanız), amaşır kurutma askısı (konakladığınız yerde yoksa), masa lambası (konakladığınız yerde yoksa).

-Odanızın duvarlarını resimler ve çerçeveler ile süsleyebilirsiniz. Çerçevelerde yer vereceğiniz fotoğraflar sayesinde kendinize bir anı köşesi oluşturabilirsiniz. Bu arada bu ürünleri asarken duvara çivi çakmak zorunda da değilsiniz. Çift taraflı bantlar, güzel bir duvar dekorasyonu konusunda size yardımcı olabilir.

-Mumlar, biblolar, vazolar… Dekoratif objeler sayesinde alanı daha canlı ve renkli kılabilirsiniz. Bu arada odanızda küçük bitkiler yetiştirmek ve yeşilin huzurundan yararlanmak da güzel fikir!

-Özellikle kutlama dönemlerinin vazgeçilmezlerinden olan yılbaşı aydınlatma ürünleri ile öğrenci odası dekorasyonuna tatlı bir soluk getirebilirsiniz.

-Eğer odanızda aynaya ihtiyacınız varsa dekoratif aynalar sayesinde hem ihtiyacınızı giderebilir hem de şık bir alana kavuşabilirsiniz.

-Gardırobunuzu ve kitaplığınızı daha düzenli kılmaya ihtiyacınız varsa şık saklama kutuları ve sepetlerden yardım alabilirsiniz.

Kendi evine çıkanlar için dekorasyon önerileri

Daha önce apartta veya yurtta kaldınız, edindiğiniz arkadaşlarla eve çıkmak istiyorsunuz ya da üniversiteye, liseye birlikte hazırlandığınız arkadaşınızla aynı üniversiteyi kazandınız ve birlikte aynı evde yaşamayı düşünüyorsunuz. Bu durumda daha fazla bütçe ayırmanız gerektiğini ve kuracağınız öğrenci evi masraflarının eşya tercihinize göre değişiklik gösterebileceğini belirtelim. Peki, öğrenci evi döşemek için ihtiyacınız olan başlıca ürünler nelerdir?

Mutfak İhtiyaçları

Buzdolabı, ocak, mini fırın, kaşıklık, çaydanlık, çöp kovası ve çöp poşeti, mutfak rafı ya da mutfak dolabı.

Banyo İhtiyaçları

Banyo aksesuarları, klozet kapağı, banyo tekstil ürünleri (banyo paspası, banyo perdesi, havlu, bornoz vb).

Salon ihtiyaçları

Kanepe ve koltuk, sehpa, puf, TV ünitesi ya da sehpası.

Yatak odası ihtiyaçları

Karyola ve yatak, kitaplık, çalışma masası ve çalışma sandalyesi, gardırop, şifonyer ve komodin.

-Evinizde, ev arkadaşınızla birlikte puzzle yapabilir ve puzzle bittikten sonra çerçeveletip duvarınıza asabilirsiniz. Bu hem keyifli zaman geçirmenizi sağlar hem de ucuz ev dekorasyonu yöntemlerinden birini uygulamış olursunuz.

-Evinizin içerisinde bitkilere yer verebileceğiniz gibi cam önünü de bitkilerle renklendirmeyi düşünebilirsiniz.

-Raflar hem ekstra alan sunmaları hem de evi daha farklı kılmaları açısından genç evi dekorasyonunda tercih edebileceğiniz uygun fiyatlı çözümlerden ve ek depolama alanı konusunda öğrenci evlerinin olmazsa olmazlarından.

-Kişisel eşyanızı doğru bir şekilde konumlamadığınızda yaşam alanınız dağınık görünebilir. Düzenli bir alan ise şıklığın en önemli sırrıdır. Birbirinden güzel desenlere ve farklı formlara sahip olan saklama kutuları ve sepetlerden yardım almak öğrenci evi için öneriler arasında.