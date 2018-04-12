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    HaberlerEtkinlikÖğrenci Kafası: Soygun 27 Nisan cuma vizyonda
    12.04.2018 - 17:36 |

    Öğrenci Kafası: Soygun 27 Nisan cuma vizyonda

    Başrolünde Rüzgar Erkoçlar'ın yer aldığı eğlenceli bir gençlik hikayesi “Öğrenci Kafası: Soygun"27 Nisan Cuma Vizyona giriyor.

    Öğrenci Kafası: Soygun 27 Nisan cuma vizyonda

    Öğrenci Kafası: Soygun" üniversiteli bir grup arkadaşın eğlenceli macerasını beyazperdeye taşıyor. Tek amaçları film çekmek olan gençler kendilerini tehlikeli bir soygun planının içinde bulur. Cesaret, dostluk, neşeyle başlayan serüven onları beklenmedik bir sona sürükler. “Öğrenci Kafası: Soygun” 27 Nisan’da sinemalarda…


    Yönetmen ve senaristliğini Ayhan Sonyürek'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Tolgar Özaltındere, İlayda Fidanlık, Emel Çetin, Kaan Deringöl, Oben Onur, Merve Akaydın, Mustafa Gültekin, Necmi Aykar, Asuman Çakır, Tulga Serim, Ufuk Kaplan, Faruk Karaçay ve Kahraman Sivri bulunuyor.

    Eskişehir’de bir grup üniversiteli, okul bitirme ödevi için film çekmek zorundadır. Yazdıkları senaryonun kusursuzbir soygun planı olduğunu fark eden gençler hayallerinin peşine düşüp eğlenceli bir maceraya atılırlar. Seyirciyi dertten tasadan uzak, neşenin, aşkın, dostluğun hakim olduğu okul koridorlarına götüren “Öğrenci Kafası: Soygun” bir grup arkadaşın eğlenceli macerasını anlatıyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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