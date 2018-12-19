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    HaberlerEtkinlikÖğrenciler, çocukların “rüya”larını gerçekleştirecek
    19.12.2018 - 14:21 |

    Öğrenciler, çocukların “rüya”larını gerçekleştirecek

    Farklı lise ve üniversitelerde okuyan dans ve müzik konusunda yetenekli 22 gönüllü öğrenciden oluşan Genç Yetenekler Kulübü (Geyik)’nün hazırladığı ‘Rüya’ adlı gösteri, 22 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

    Öğrenciler, çocukların “rüya”larını gerçekleştirecek

    22 gönüllü öğrenciden oluşan Genç Yetenekler Kulübü’nün (GEYİK) düzenlediği ‘Rüya’ adlı gösteri 22 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin hazırladığı gösteriden elde edilen tüm gelir çocukların rüyalarını gerçekleştirmek için TEGV’e bağışlanacak.

    Dans ve müzik konusunda yetenekli gönüllü öğrencilerden oluşan Genç Yetenekler Kulübü’nün (GEYİK) hazırladığı gösteri Mustafa Kemal Kültür Merkezi ve AKSA Jeneratör katkılarıyla sahneleniyor. Yetenekli öğrencilerin amaçları; içlerindeki gençlik enerjisini paylaşarak sosyal yardımlarda bulunmak ve diğer öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak.

    3 sene önce kurulan Genç Yetenekler Kulübü, her hafta kendilerine sponsor olan dans ve müzik stüdyolarında prova yaparak sene sonunda orijinal koreografi ve şarkı yorumlarından oluşan bir gösteri hazırlıyor. Hazırlanan tüm gösterilerin gelirini de bir hayır kurumuna bağışlamayı hedefliyorlar. .

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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