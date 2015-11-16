Öğrenciler modayı Hakan Akkaya'ya sordu

Singer, ünlü Modacı Hakan Akkaya ile birlikte bir süredir Türkiye’nin pek çok ilinde üniversitelerde, eğitim merkezlerinde ve halk eğitim kurslarında seminerler düzenliyor. Marka, son olarakKariyer Eğitim Kurumlarının Nişantaşı şubesindeHakan Akkaya’nın da katıldığı bir seminer ve workshop gerçekleştirdi. Moda bölümü öğrencilerinin yüksek katılımı ile gerçekleşen seminerdeHakan Akkaya ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren katılımcılar, modaya dair merak ettikleri her şeyi sorma fırsatı buldu.Düzenlenenworkshop etkinliğinde ise öğrenciler son teknoloji Singerürünlerini deneme şansı yakaladı.

Alanında birçok ilkin altında imzasıbulunanSinger, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu amaçla sürekli projeler üreten marka, farklı alanlarda gerçekleştirdiği etkinliklerle her kesimden insana ulaşıyor. Singer, geçtiğimiz günlerde de Kariyer Eğitim Kurumlarının Nişantaşı şubesindebir seminer

düzenledi.Öğrencilerin dikiş konusunda daha donanımlı yetişmeleri için moda ve güncel teknolojiler hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla yola çıkılan seminerlerde son teknoloji ürünlere dair bilgiler verildi. Ülkemizin önde gelen modacılarından Hakan Akkaya ise seminerlerde öğrencilerle moda üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Akkaya, söyleşide öğrencilere moda dünyasındaki deneyimlerini ve dikiş konusundaki bilgilerini aktarırken bazı önemlipüf noktalarını da aktardı.

Singer, sosyal sorumluluk projelerine ilerleyen günlerde hayata geçireceği projelerle devam edecek.