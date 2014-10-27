Öğrenciler Pinhani konseri ile coştu!

2014-2015 eğitim ve öğretim yılının başlaması vesilesiyle düzenlenen organizasyonda sahne alan Pinhani grubu öğrencilere keyifli saatler yaşattı.

Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli,” İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak en büyük hedefimiz girişimci profesyoneller yetiştirmek”

Organizasyon kapsamında öğrenciler, üniversitede faaliyet gösteren kulüplerin standlarında bu yıl yürütülecek etkinlikler ile ilgili bilgi aldı. Gelişim Müzik Kulübü öğrencilerinin şarkılarıyla başlayan program, Pinhani Grubunun konseriyle devam etti.

Yeni eğitim-öğretim yılı vesilesiyle bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Biz üniversite olarak büyük bir aileyiz, bu ailenin yeni üyeleri olan sizlere hoş geldiniz diyorum... Sizlerle yeni Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz, gümbür gümbür geliyoruz” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak en büyük hedeflerinin girişimci profesyoneller yetiştirmek olduğunun altını çizen Gayretli, Pinhani grubunun vokalisti Sinan Kaynakçı’ya da katılımları nedeniyle bir teşekkür plaketi takdim etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1. Kulüpler ve Tanışma Eğlencesi’ne başta Mütevelli Heyet Üyesi Şule Gayretli olmak üzere akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.