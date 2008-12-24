Öğrencileri sanata yaklaştıran sergi

Grafik, illüstrasyon ve resim alanlarında dünya çapında bir sanatçı olan, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, fakülte galerisinde bugün başlayıp 15 Ocak 2009’a kadar sürecek bir sergide öğrencilerle ve sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, New Yorker dergisi için hazırladığı kapaklarla da ismini duyuran sanatçının arşivinde bulunan 50 çalışmasının, 50 x 70 cm boyutundaki dijital baskıları yer alıyor.

Ekşioğlu, sergiyi açma nedenini “Bilindik anlamda sanatsal bir performans sergilemekten ziyade, üniversitedeki öğrenci kitlesine kültürel bir etkinlik sunabilmek” şeklinde açıklıyor ve 16 bin öğrencisi, yaklaşık 3 bin öğretim görevlisiyle Yeditepe Üniversitesi’nin bu açıdan iyi bir olanak sunduğunu söylüyor.

Ekşioğlu, üniversitelerin kampuslarda yoğunlaşmasıyla öğrencilerin sergilerden uzak kaldığını, bu tür sergilerin bu mesafeyi ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.



Farklı üsluplar

Ekşioğlu eserlerinin farklı dönem ve üsluplardaki çalışmalarına denk geldiğini; kimi işlerinin romantik, kimilerinin ekspresyonist, kimilerinin ise sürrealist unsurlar içerdiğini söylüyor.

Akademik görevlerine oldukça zaman ayırdığını belirten Ekşioğlu, “Bir hoca öğretirken sürekli pratik içinde kalır, böylelikle kendi bilgisinin çoğaldığını fark eder. Sürekli genç kuşağın arasında bulunmak da, insanın bedeni yaşlanırken dahi, gençlerin beğenilerini, onların sürekli değişim içindeki ortamlarını takip edebilmesini sağlıyor” diyor.

Ekşioğlu çalışmalarını üretirken bilgisayara çok az başvuruyor, elle çizim yapıyor; kendisine gelen eser taleplerinin de bilgisayardan ziyade manuel olarak üretilmiş çalışmalara yönelik olduğunu belirtiyor.

Şimdi Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan eski Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda klasik bir eğitim alan sanatçı, uzmanlaşmış olduğu tekniğini bırakmanın, adeta ona ihanet etmek anlamına geleceğini hissettiğini söylüyor.



‘Halk sanata açık’

Öte yandan, sanatı hayatın içine sokma kaygısı göze çarpan bir sanatçı olan Ekşioğlu’nun İstanbul Metrosu’nda 4 vagon üzerinde, 12 resmi sergileniyor. Metrodaki resimleriyle ilgili olarak kamuoyundan olumlu tepki aldığını dile getiren Ekşioğlu, “Halkın sanata olan ilgisi çok fazla. Halk sanata açık; ne veriyorsanız onu alıyor” diyor.

Son yıllarda Trabzon, Diyarbakır, Kars, İzmir ve Ordu’da sergiler açan Ekşioğlu, iki yıl önce Ordu Mesudiye’deki Mesudiye Kurultayı’nda açtığı sergide, pazara gelmiş olan köylü vatandaşların çalışmalara yoğun bir ilgi gösterdiğini de sözlerine ekliyor.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi 15 Ocak’a kadar gezilebilir. (0216) 578 00 00