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    HaberlerEtkinlikÖğretmenler Akatlar Kültür Merkezi’nde buluşuyor
    17.11.2017 - 14:28 |

    Öğretmenler Akatlar Kültür Merkezi’nde buluşuyor

    Etiler Rotary Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bu yıl özel bir programla kutluyor. Beşiktaş Belediyesi’nin katkısıyla 23 Kasım 2017 tarihinde Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, farklı çevrelerden konuşmacılar eğitimle ilgili görüşlerini paylaşacak

    Öğretmenler Akatlar Kültür Merkezi’nde buluşuyor

    Etiler Rotary Kulübü, Öğretmenler Günü kutlamasını 23 Kasım 2017 tarihinde 18:30’da Beşiktaş Belediyesi’nin katkısıyla Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenleyecek. Buluşma Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik Strateji Grup Başkanı Servisimin Cömert’in “Kız Çocukları Okutulmalı, Başka Seçenek var mı?’’ başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Etkinliğe destek veren KAGİDER, iş insanları ile gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenleri öğretmenler günü’nde buluşturarak, tüm kız çocuklarının okuması ve istihdama katılmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

    Etkinlikte KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi, fütürist Ufuk Tarhan ‘’Gelecekte Eğitim Nasıl Olacak?’’ konulu sunumunu yapacak. Türkiye’de fark yaratan öğretmenlerden Ahmet Naş ise “Atatürk ve Öğretmeni” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek.

    Öğretmenlerin ücretsiz katılacağı gecede Gülseren - Luis Ernesto Gomez çifti Latin Caz müziğinden derledikleri bir konser verecek. Rotary 2420. Bölge kulüplerinin sponsorluğundan elde edilecek gelir ise üniversite bursuna aktarılacak.


    Etiler Rotary Kulübü – 1993 yılında kurulan Etiler Rotary Kulübü; Rotary ilkeleri doğrultusunda çeşitli hizmet projeleri gerçekleştirmekte, bir sivil toplum örgütü olarak Gençlik Hizmetleri, Burs Komitesi, Sağlık Hizmetleri Komitesi, Meslek Hizmetleri ve Eğitimi Geliştirme (Okuma-Yazma, Öğretmenler Günü) birimleriyle toplumun kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sağlamaktadır.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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