BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikOğuz Atay, ölümünün 30. yılında anılıyor
    12.12.2007 - 00:00 |

    Oğuz Atay, ölümünün 30. yılında anılıyor

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 30. ölüm yıldönümünde Oğuz Atay’ı anmak üzere ortaklaşa bir sempozyum düzenliyorlar

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 30. ölüm yıldönümünde Oğuz Atay’ı anmak üzere ortaklaşa bir sempozyum düzenliyorlar.
    Yarın başlayacak ve 2 gün sürecek, “Türk Edebiyatının Oyun/bozanı: Oğuz Atay” başlıklı sempozyumda akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar ile Oğuz Atay’ı yakından tanımış kişiler, Türk edebiyatını ve okurunu derinden etkilemiş yazarı değerlendirecek.
    MSGSÜ’nün Fındıklı Kampusu Oditoryumu’nda yapılacak sempozyuma panelist, oturum başkanı ve konuşmacı olarak katılacaklar şöyle:
    Abdullah Uçman, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Elif Şafak, Fatih Özgüven, Feridun Andaç, Füsun Akatlı, Halit Refiğ, Handan İnci, Hayati Asılyazıcı, Hilmi Yavuz, İbrahim Yıldırım, Jale Parla, Laurent Mignon, Mahmut Temizyürek, Murat Belge, Murat Yalçın, Murathan Mungan, Nurdan Gürbilek, Oğuz Demiralp, Orhan Koçak, Sevda Şener, Talat S. Halman ve Ümit Kıvanç.
    Sempozyumda ayrıca, Oğuz Atay’ın günlüğünden alınan parçalarla oluşturulmuş bir performans, Oğuz Atay belgeseli, TRT için TV filmi olarak çekilen “Oyunlarla Yaşayanlar” adlı tiyatro oyununun gösterimi ve Atay üzerine çeşitli yazarlarla yapılmış röportajların barkovizyon sunumu da yer alacak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber