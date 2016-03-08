Oğuzhan Koç BİS Sahnesi'nde

11 Mart Cuma- Oğuzhan Koç

Şarkılarıyla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Oğuzhan Koç, 11 Mart Cuma günü ilk kez BİS sahnesinde olacak. Slow parçalarının yanı sıra hareketli şarkılarıyla coşacağınız sürprizlerle dolu bir geceye hazır olun. Oğuzhan Koç’un enerjisi İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler ile buluşuyor. Üçlü bu kez BİS sahnesinde izleyenleri güldürecek.

13 Mart Pazar-Melis Sökmen

Güçlü Yorumu ve her biri kendi dalında yetenekli orkestrasıyla beraber Melis Sökmen, BİS sahnesinde 13 Mart Pazar gecesi yerini alıyor. Sahnede zaman zaman jamsession’larla da bir çok parçayı yeniden yorumlayan Sökmen ile keyifli bir cazz akşamı yaşayacaksınız.

