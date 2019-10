Sezonu 1 Haziran’da açan Babylon Aya Yorgi geniş plajı, tamamen yenilenen tasarımı, yemyeşil limon bahçeleri ve dingin deniziyle, yaz tatilini çoktan başlattı! 18 Haziran’da başlayacak olan ve sezon boyunca her Cumartesi gerçekleşecek Oldies But Goldies partileri ile müzik ve eğlence de plaja taşınacak.



Oldies But Goldies partileri başlıyor!



Babylon Aya Yorgi, Artık bir Babylon klasiği olan Oldies but Goldies partilerine 18 Haziran’da başlıyor! 18 Haziran’dan itibaren her cumartesi nostalji severler, Babylon İstanbul gecelerinden alışık oldukları gibi Depeche Mode, The Cure, Madonna, A-HA, Chic, Duran Duran, ABBA, Donna Summer, U2, Blondie, The Smiths, James Brown, Nena, Culture Club, Cyndi Lapuer, Wham!, Frankie Goes To Hollywood, Michael Jackson ve elbette The Clash gibi efsanelerin unutulmayan parçalarını dinleyecek. Oldies but Goldies gecelerinde Mabbas ve Murat Beser'in DJ setleri ile Engin Eraydin'in etkileyici gorselleri Aya Yorgi'de yaz boyu cumartesi geceleri sizlerle!