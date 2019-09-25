Olumlu adımlar

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülüyor. Eldeki işleri toparlamak ve bitirmek için uygun zamanlar var. Aynı zamanda tamamlanmakta olan koşullar üzerine de düşünebiliriz. Bugün arkadaşlıklarda daha keyifli paylaşımlar ve görüşmeler içinde olabiliriz. Şartlar hemen ilerleme sağlamıyor olsa da, gelecek yönünde kalıcı fikirler geliştirebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün işler oldukça yavaş ilerleyebilir ve bu durum pek çoğumuz açısından yorucu olabilir. Özellikle aşkta beklentilerimizi gözden geçireceğiz. Bugün olumlu haberler alsak da, mutlu ve tatmin olmak konusunda zorlanabiliriz. Yine de günün geç saatlerinde daha pozitif düşünmek zor olmayacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/ Su Zekamızı olumlu yönde kullanalım. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.