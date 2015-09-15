Ölümünün 30. yıldönümünde Ruhi Su Anılıyor

Mezarbaşı anmasının ardından aynı günün akşamı, Şişli Kent Kültür Merkezi’nde Ruhi Su Dostlar Korosu ve Boğaziçi Caz Korosu büyük sanatçı adına “Barış Konseri”ni icra edecek. Şişli Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

30 yıl önce kaybettiğimiz büyük usta Ruhi Su, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Eylül 2015 tarihinde dostları, Ruhi Su Dostlar Korosu ve Boğaziçi Caz Korosu tarafından türkülerle anılacak. Sanatçının dostları, yakınları ve 1975 yılında temellerini kendisinin attığı Ruhi Su Dostlar Korosu önce Zincirlikuyu Mezarlığı’nda sanatçıyı anacak. Aynı günün akşamı ise Ruhi Su Dostlar Korosu, sanatçıyı anma etkinliklerinin ikincisinde Boğaziçi Caz Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Ayrıca konserin yapılacağı Şişli Kent Merkezi’nde Ruhi Su Fotoğraf Sergisi de ziyarete açılacak.

Ruhi Su Dostlar Korosu ve Boğaziçi Caz Korosu’ndan “Barış Konseri”

Kurulduğu ilk yıllarda tek sesli türküler üzerine çalışan, daha sonraları iki sesli küçük denemelerle çok sesliliğe adım atan Ruhi Su Dostlar Korosu günümüzde de türküleri çok sesli olarak icra ediyor. Koro çalışmalarına Emin İgüs’ün sanat yönetmenliği ve Mutlu Ödemiş’in sefliğinde devam etmektedir.

Koro müziğinde Ruhi Su’nun açtığı yolda kendine has çizgisiyle, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan, Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu da Anadolu ezgilerinin ağırlıkta olacağı repertuvarıyla izleyicilerle buluşacak.

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin Şişli Belediyesi’nin desteği ile, Şişli Kent Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlediği konser 20 Eylül 2015’te saat 20.00’de başlayacak.

Sanatçının oğlu Ilgın Su, babasının 30. ölüm yıldönümü için duygularını paylaşırken, “Müzik dinleyicileri için bir özlem anı yaşanacağına inanıyorum. Ruhi Su sanatta pek çok ilke imza atmıştır. İşe türküleri araştırmak ve derlemekle başlayıp, kendi aldığı klasik eğitimin formlarına göre türküleri yorumlamış ve günümüze kazandırmıştır. Ayrıca, kırsal kesimin türkülerini, yeni gelişmekte olan şehir insanlarına, farklı sınıflara taşımıştır. Bana göre daha da önemlisi, müzikte türkülerin daha anlaşılabilir bir Türkçe ile söylenebilmesini sağlamasıdır.” diyor.

Usta sanatçı Ruhi Su'nun ölümünün 30. yılında düzenlenecek bir Barış Konseri’ne Şişli Belediyesi olarak evsahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Ruhi Su, bu toprakların yetiştirdiği en değerli sanatçılarımızdan birisidir. O, müziğini her zaman barış, dostluk adına icra etmiştir. Bizim görevimiz de, barış ezgilerini daim kılmak, müziğin evrenselliğini Ruhi Su aracılığı ile tüm dünyaya taşımaktır." diyor.

Şişli Kent Kültür Merkezi’nde aynı akşam saat 19:00’da açılışı yapılacak olan “Ruhi Su Fotoğrafları Sergisi” ise 27 Eylül 2015 tarihine kadar ziyaret edilebilir.