Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYaşam HaberleriÖncelik etkisi ve kelimelerin sihri
25.11.2019 - 17:45 |

Öncelik etkisi ve kelimelerin sihri

Ünlü Eğitmen ve Yazar Ümit ÜNKER’in kaleminden işinize çok yarayacak bir yazı daha. Bir iş görüşmesinde ya da bir işe girmek istediğinizde, hayatınızın her anında faydasını göreceğiniz bir etki ‘’Öncelik Etkisi’’ aynı zamanda ‘’Kelimelerin Sihri’’ size yol gösterecek. Daha önce bakmadığınız açılardan bakmanızı sağlayacak. Kelimeleri ve sıralarını doğru şekilde kullanarak nasıl da insanları kolayca ikna edebileceğinize siz de inanamayacaksınız.

Öncelik etkisi ve kelimelerin sihri

Hemen denemeniz ya da anında uygulamanız için işte size ‘’Öncelik Etkisi ve Kelimelerin Sihri’’

Duyduğunuz ilk bilgi beynimizin dikkatini çektiğinde ondan sonra gelen tüm bilgilerin üzerini boyar. Buna öncelik etkisi denir.

Kelimelerin sıralamasını farklılaştırarak karşınızdaki kişiyi ikna edebilirsiniz. Herkes önce olumlu kelimeler ile başlayan kişileri tercih eder.

İlk bir iki kelimeden sonra beynimiz kestirme yoldan gitme çabası ile faaliyetini durdurmaya başlar. Hızla karar verir ve geri kalan bilgilere pek dikkat etmez.

Ciddi-Aşırı dürüst       

Çalışkan-Detaycı

Yaratıcı-Değişken

Değişken-Yaratıcı

Detaycı-Çalışkan

Aşırı dürüst-Ciddi

Ciddi-Aşırı dürüst  

Çalışkan-Detaycı

Yaratıcı -Değişken

Değişken-Yaratıcı

Detaycı-Çalışkan

Aşırı dürüst-Ciddi

İlk iki kelime sonrasında beynimiz diğer kelimelere dikkat etmez, bu nedenle güçlü, etkili ve pozitif kelimeler ile iletişime başlamak insanları ikna etmenin önemli etkilerinden biridir.

Adından da anlaşılabileceği gibi öncelik etkisi bilinçaltında neyin önce algılanması gerektiğine vurgu yapar. Unutmayın! giren neyse çıkan da odur. Giren çöpse, çıkan da çöptür. Bu nedenle gereksiz ya da işinize yaramayacak kelimeler ile gelişi güzel konuşmak yerine, tüm iletişiminizi ve kuracağınız kelimeleri planlamak her zaman işinize yarayacaktır. Başarının kelimelerle doğrudan ilgisi vardır. Ne kadar çok kelime haznesine sahipseniz o kadar başarılı olursunuz. Kendinizi doğru ifade edebilirsiniz, daha yaratıcı olursunuz, daha fazla düşünebilirsiniz çünkü insan kelimelerle düşünür. Hayal gücnüz kelimeleriniz ile doğru orantılıdır.

‘’Ve’’ bağlacı

İki kelime arasında nedensel ilişki yaratır.

VE’nin gücünü kelimeler arasında …ve böylelikle…, ve böylece…, ve bundan sonra… gibi kullanabilirsiniz.

‘’Sizinle aynı fikirdeyim. Ve böylece söylediklerinizi destekleyecek benim de önemli önerilerim var.’’

‘’Ben de aldığın bu ürünün pahalı olduğu konusunda sana katılıyorum ve bu da daha iyi bir ürün satın aldığını gösteriyor.’’

Genel olarak pahalı = iyi algısından dolayı bir şeyin pahalı olması kaliteli, iyi olmasından yola çıkarak örneklendirilmiş bu cümlede her ne kadar pahalı olması iyi olmasının kesin garantisi değilse de, ‘’ve’’ bağlacı iki ifade arasında nedensel bir ilişki kurar.

‘’Doğamız için ağaçlar gerçekten önemli ve bu nedenle ağaçların kesilmesini dur demeliyiz.’’

SEBEP-SONUÇ

‘’Ama’’ bağlacı

Kendisinden önce gelen kelimeyi siler. Birçok yazışma veya konuşmada ‘’ama’’ bağlacı yanlış kullanılır. Çoğu yöneticimiz bizden bir rapor isterken ya da bize geri bildirimde bulunurken şunun gibi cümleler kurmuştur ya da biz de çoğu kez cümlelerimizi bir başkası için aşağıdaki gibi kurmuşuzdur.

‘’Harika bir rapor yazmışsın ama raporunda çok fazla hata var.’’

Yukarıdaki bu örnek cümlede görüldüğü gibi ‘’ama’’ bağlacı kendisinden önce gelen kelimeyi sildiği için karşı tarafın zihninde kalan kelime ‘’raporunda çok fazla hata var.’’ Olacaktır. Çünkü kullanılan bu bağlaç olumlu cümle de olsa sonrasında gelen olumsuz cümleye vurgu yapar.

Formül ise basit; tam tersini kullanmak insanları ikna etmek ve onlar üzerinde etkili pozitif bir algı yaratmak açısından son derece önemlidir.

‘’Olumlu cümle ama olumsuz cümle’’ yerine,

‘’Olumsuz cümle ama olumlu cümle’’ kullanırsak bakın nasılda vermek istediğimiz mesajı daha olumlu şekilde ileteceğiz.

‘’Raporunda çok fazla hata var ama harika bir rapor yazmışsın.’’

Şimdi anladınız değil mi? ‘’Ama’’nın sihri işte bu kadar önemli.

‘’Ya da’’ bağlacı

Zihnimizin kafa karışıklığı ile arası iyi değildir. İnsan beyni kafa karışıklığını çözme vaadi veren ilk mantıksal öneriyi kabul etme eğilimindedir.

‘’ya da’’ bağlacı ile karşınızdakine hiç uğraşmadan bir ifadeyi kabul ettirmek istiyorsanız kafalarını karıştırarak yapabilirsiniz. Bunu da kurduğunuz cümlede ‘’ya da’’ bağlacı öncesinde kullandığınız ifade ile sonrasında kurduğunuz ifade aynı ise kafalar karışacaktır.

‘’Hemen ya da anında…’’ gibi.

Yine rapor örneğinden devam edersek;

‘’Raporu hemen istiyorum’’ ifadesini ‘’ya da etkisi’’ ile şu şekilde kullanabiliriz.

Formül: İstediğiniz şeyi bir şekilde başka ifade edip bir anda tamamen farklı cümle kurar ve ifadenizi soruyla tamamlarsanız karşınızdaki kişinin zihni daha kolay anladığı noktaya odaklanacaktır.

‘’Hazırladığın raporu ya öğle yemeğinden hemen önce ya da yemeğe çıkmadan öne bana mail atman gerekiyor. Bu arada umarım üzerinde çalıştığın diğer raporlar ile ilgili bir sorun yoktur, o konuda sana yardım edebileceğim bir şey var mı?’’

Tekrarın Gücünü Kullanın

Bütün hipnotik algıların temelinde tekrarlamalar yatar. İletişimde başarılı olan insanlar, kendilerini ve kelimelerini tekrar etmekten korkmazlar. Bunu en çok da yeni bir nokta üzerinde çalışırlarken yaparlar. Bu noktada yapılması gereken, şimdi söylediğinizle bir önce söylediğiniz arasında çok küçük bir farkın olması gerektiğidir.

Şu örnekte olduğu gibi: “Bu ürünü seveceksiniz.” “Bu ürünü kesinlikle çok seveceksiniz.” “Bu ürüne aşık olacaksınız.” “Bu ürünü hiçbir zaman unutmayacaksınız.” Reklamcılıkta, tekrarlayarak satmanın en iyi yöntem olduğunu söylerler. Radyo spotları satarken asla 1-2 tane satamazsınız. Hiç kimse bir defa radyo spotu dinleyerek, o ürünü satın almaz. En az 50-75 defa bir spotu radyoya girmelisiniz. Neden bir şeyleri tekrar etmek bu kadar önemlidir? Birçok insan çok kötü birer dinleyicidir. Duyduklarının birçoğunu kaçırır ve ancak yüzde 20’lik bir kısmını sonradan hatırlar. Eğer siz mesajlarınızı tekrar etmezseniz karşınızdaki kişinin onu unutması gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir şeyi yinelemek, karşınızdaki kişilerde duygusal bir bağ kurmanızı sağlar.

İletişimde kelimelerin gücünü, ses tonu ile birleştiğinde sihirli bir ikna aracı olarak kullabilirsiniz. Bu kısa yazının içindeki bilgiler ile dahi işinize yarayacak birçok yeni bakış açısı şimdiden kazandınız bile.

Kaynak:

  • İknanın Gücü Zihin Oyunları - Nat Geo
  • Henrik FEXEUS – İknan Oyunları kitabından
  • Ümit ÜNKER – Değer Odaklı Satış

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Danışmanlık

Kurucu – Genel Müdür

atman gerekiyor. Bu arada umarım üzerinde çalıştığın diğer raporlar ile ilgili bir sorun yoktur, o konuda sana yardım edebileceğim bir şey var mı?’’

Tekrarın Gücünü Kullanın

Bütün hipnotik algıların temelinde tekrarlamalar yatar. İletişimde başarılı olan insanlar, kendilerini ve kelimelerini tekrar etmekten korkmazlar. Bunu en çok da yeni bir nokta üzerinde çalışırlarken yaparlar. Bu noktada yapılması gereken, şimdi söylediğinizle bir önce söylediğiniz arasında çok küçük bir farkın olması gerektiğidir.

Şu örnekte olduğu gibi: “Bu ürünü seveceksiniz.” “Bu ürünü kesinlikle çok seveceksiniz.” “Bu ürüne aşık olacaksınız.” “Bu ürünü hiçbir zaman unutmayacaksınız.” Reklamcılıkta, tekrarlayarak satmanın en iyi yöntem olduğunu söylerler. Radyo spotları satarken asla 1-2 tane satamazsınız. Hiç kimse bir defa radyo spotu dinleyerek, o ürünü satın almaz. En az 50-75 defa bir spotu radyoya girmelisiniz. Neden bir şeyleri tekrar etmek bu kadar önemlidir? Birçok insan çok kötü birer dinleyicidir. Duyduklarının birçoğunu kaçırır ve ancak yüzde 20’lik bir kısmını sonradan hatırlar. Eğer siz mesajlarınızı tekrar etmezseniz karşınızdaki kişinin onu unutması gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir şeyi yinelemek, karşınızdaki kişilerde duygusal bir bağ kurmanızı sağlar.

İletişimde kelimelerin gücünü, ses tonu ile birleştiğinde sihirli bir ikna aracı olarak kullabilirsiniz. Bu kısa yazının içindeki bilgiler ile dahi işinize yarayacak birçok yeni bakış açısı şimdiden kazandınız bile.

Kaynak:

  • İknanın Gücü Zihin Oyunları - Nat Geo
  • Henrik FEXEUS – İknan Oyunları kitabından
  • Ümit ÜNKER – Değer Odaklı Satış

 

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Danışmanlık

Kurucu – Genel Müdür

umitunker@tediegitim.com     

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Elbise & Bot Stili

Elbise & Bot Stili
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu konuyla ilgili duygusal bağ içinde olduğunuz kişiler sizi sıkıntıya sokabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Olayları iyi tarafından algılamaya çalışın. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarla ilgili organize olmanız gereken zamanlardasınız. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önem kazanabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun. İlerleyen saatlerde ev içi kazalar meydana gelebilir. Kişisel uyumunuz dikkat çekecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki yoğun tempo gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. İşlerinize yön vermek daha önemli bir hal alabilir. Sizi yıpratan olaylardan uzak durmanızda fayda var. Akşam saatlerinde ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi yetenekli olduğunuz konularda ifade etmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın işleriyle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde yorgunluğunuzu atacağınız programlar yapın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmekten kaçınmalısınız. Gün içinde aksayan işlerinize yönelmek size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki gelişmeler sizi de etkileyebilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi durumunuzla ilgili kendinize yeni kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz konularda araştırma yapmak doğru bir başlangıç olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. Bu durum işlerinizi çabuk toparlamanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için önünüze kısmetler gelebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermenizde fayda var. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. Akşam saatlerinde içsel uyumunuzu daha rahat sağlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşulların içinde kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Kendi iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde sakin olmaya çalışın. İkili konuşmalar gergin bir hal alabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğiniz için yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Meslekte birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri paylaşmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sosyal konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı organize edip, program yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün işyerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Yön vermek istediğiniz işlerinizde takım çalışması yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde gergin ortamlardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Bazı konularda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde uyum içinde olmaya önem verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDaha Beyaz Dişler
Asuman Korugan
Asuman KoruganArdımızdaki İzler
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinGenital Beyazlatma
Begüm Kılıç
Begüm Kılıç#OnaKulakVer
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKBisiklet ve Trafik Kuralları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca26 Kasım Yay Yeniayı
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkŞakak dolgusu estetiği
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKendini Kabul Eder miydin?
Merve Girgin
Merve GirginDeneysel Makyaj Teknikleri
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluVata Mevsiminde Beden Başkadır
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer
Vajinismus nasıl tedavi edilir?Vajinismus nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu

Türkiye'nin en seksi isimleri belli oldu

Öncelik etkisi ve kelimelerin sihri

Öncelik etkisi ve kelimelerin sihri

Marketlerde korkutan araştırma: 'Bitkisel yağ' diye kandırıyorlar!

Marketlerde korkutan araştırma: 'Bitkisel yağ' diye kandırıyorlar!

Elektronik sigara doğurganlığı azaltıyor!

Elektronik sigara doğurganlığı azaltıyor!

Sıradaki Haber