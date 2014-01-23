“One Billion Rising”in bu yılki teması “Adalet”

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta binlerce kişinin katılımıyla Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen “One Billion Rising” (Bir Milyar Yükseliyor) etkinliği bu yıl da 14 Şubat’ta Barbaros Meydanı’nda tüm dünya ile eşzamanlı olarak gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz dans dersleri Beşiktaş Belediyesi hizmet binasında 27 Ocak 2014 Pazartesi günü başlıyor.

Tüm dünyada kadınlara karşı uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla düzenlenen “One Billion Rising” (Bir Milyar Yükseliyor) etkinliği bu yıl da Beşiktaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi’yle birlikte düzenlenen etkinlik kapsamında 14 Şubat 2014 saat 14.00’te Barbaros Meydanı’nda binlerce kişi aynı koreografiyle dans ederek kadına şiddeti protesto edecek.

Parmaklar “ADALET” için gökyüzüne doğru yükselecek.

Dünyanın farklı metropollerinde toplam 1 milyar kişinin katılması hedeflenen etkinlikte, kadına karşı şiddet dansla protesto edilecek. ”One Billion Rising” etkinliğinin bu yılki teması “adalet”. Dans ederken katılımcıların parmakları kadına şiddete karşı “adalet” istemek için gökyüzüne doğru yükselecek.

Ücretsiz dans dersleri

Etkinliğe katılmak isteyenler için dans eğitimi Beşiktaş Belediyesi Giriş Salonu’nda dans eğitmeni Umurcan Erşahin tarafından verilecek. Herkese açık olan ücretsiz dersler 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren pazartesi ve çarşamba günleri 17.00-19.00, cumartesi günü ise 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Dersler etkinlik gününe kadar 3 hafta boyunca devam edecek.

Bir milyar insan dans edecek!

Günümüzde dünyada her üç kadından biri taciz ediliyor, tecavüze uğruyor veya öldürülüyor. Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi bu etkinlikle, kadına şiddetin, dünya için en az açlık kadar üzerinde durulması gereken bir sorun olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Dans eğitimi ve etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için 444 44 55 numaralı Beşiktaş Belediyesi çağrı merkezinden destek alınabilir.