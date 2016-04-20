One Love Festival 15’in ilk isimleri açıklandı

Açıklanan sanatçılar arasında İngiltere’den 3 isim dikkatleri çekiyor; art rock grubu Django Django, İngiliz indie rock grubu Arthur Beatrice ve deep house deyince akıllara gelen dj ve prodüktör Ben Pearce, One Love Festival 15 için Türkiye’ye geliyor. Çok daha fazlası yakında açıklanacak!

One Love Festival 15’in ilk dönem avantajlı biletleri için ise son gün 10 Mayıs.

Biletler Biletix’te.

Hayat Bu Kapağın Altında desteği ve Pozitif organizasyonu ile 17 Temmuz’da Parkorman’da gerçekleşecek One Love Festival 15’in merakla beklenen sanatçı listesinden ilk isimler belli oldu. Dünyaca ünlü Londralı art rock grubu ve indie sahnesinin yeni temsilcilerinden Django Django eğlenceli tonlarıyla, yine Londra çıkışlı indie rock grubu Arthur Beatrice kadife melodileri ile Festival’de sahne alacak.

“What I Might Do” şarkısıyla listelerde en üst sıralara yükselen dj ve prodüktör Ben Pearce, özgün müziğini 45’likleriyle yansıtan Umut Adan ve Türkiye’nin en iyi dj’leri arasında yer alan Cervus da Türkiye’nin en uzun soluklu şehir festivali One Love Festival 15’te festival severlerle buluşacak sanatçılar arasında yer alacak.

One Love Festival 15, bu sene de birbirinden farklı müzik tarzlarını aynı festival çatısı altında toplamaya devam ediyor. Günümüz indie sahnesinin en iddialı isimlerinden biri olan Django Django, çıkardığı Born Under Saturn ve Django Django albümleriyle de hayran kitlesini gün geçtikçe genişletiyor. Hoş melodileri ve huzur veren vokalleriyle akıllarda yer eden Arthur Beatrice; sosyal medyada hızla yayılan ilk şarkısı ardından başarılı çıkışıyla indie dünyasının aranan grupları arasında yer alıyor.

Elektronik müzik sahnesinde isminden sıkça bahsettiren İngiliz dj ve prodüktör Ben Pierce, çıkardığı hit parçalarla en çok dans ettiren isimler arasında. Anadolu pop ve rock’ın özgün yanını kendi tarzıyla ortaya koyan ve çıkardığı 45’liklerle farklı bir yeri olan Umut Adan dünya basında da kedinden söz ettiriyor. Türkiye elektronik müzik sahnesinin en önemli isimlerinden biri olan Cervus, elektronik müziğin birçok türünü ustaca setlerinde kullanıyor ve Subsky olarak bilinen prodüktör kimliği ile dikkat çekiyor.

Avantajlı Biletler İçin Son Gün 10 Mayıs

Hayat Bu Kapağın Altında desteği ve Pozitif organizasyonuyla 17 Temmuz Pazar günü dolu dolu bir programla İstanbul Parkorman’da gerçekleştirilecek One Love Festival 15’in ilk dönem avantajlı biletleri için son gün 10 Mayıs. Festival ruhunu doyasıya yaşamak isteyen müzikseverler, tek kişilik biletleri 85 TL’ye, festival coşkusu tek başına yaşanmaz diyenler ise 2 kişilik “Buddy Pack” biletleri 150 TL’ye Biletix üzerinden alabilecek. Biletler Biletix’te.