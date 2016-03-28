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    HaberlerEtkinlikOne Love Festival 17 Temmuz'da Parkorman'da
    28.03.2016 - 14:13 |

    One Love Festival 17 Temmuz'da Parkorman'da

    15. yılına giren Türkiye’nin en uzun soluklu şehir festivali One Love Festival, Hayat Bu Kapağın Altında desteği ve Pozitif organizasyonuyla 17 Temmuz Pazar günü Parkorman’da gerçekleştirilecek. One Love Festival 15 için ön dönem avantajlı biletler, 29 Mart’ta satışa çıkacak.

    One Love Festival 17 Temmuz'da Parkorman'da

    One Love Festival, Hayat Bu Kapağın Altında desteği ve Pozitif organizasonuyla 17 Temmuz Pazar günü dolu dolu bir programla İstanbul Parkorman’da gerçekleştirilecek One Love Festival 15’in avantajlı ön dönem biletleri, 29 Mart’ta Biletix’te satışa çıkacak. Kısa bir süre için geçerli olacak avantajlı dönemde tek kişilik biletler 85 TL’ye, 2 kişilik “Buddy Pack” biletler 150 TL’ye alınabilecek.

    Bugüne kadar 100’den fazla grubu ve 1.600’den fazla sanatçıyı 220 bini aşkın müzikseverle buluşturan One Love Festival’in 15. yılında sahne alacak sanatçı ve gruplar, önümüzdeki günlerde açıklanmaya başlanacak.

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