“One Love Festival” coşkusu, Temmuz’da!

Efes Pilsen tarafından düzenlenen ve 9 yıldır dünyaca ünlü grup ve sanatçıları müzikseverlerle buluşturan One Love Festival, 10. yılında da müzik tutkunlarına sürprizler sunmaya hazırlanıyor.

Her geçen yıl gerçekleştirdiği yeniliklerle yaza damgasını vuran One Love Festival; bu yıl 2-3 Temmuz’da, santralistanbul’da gerçekleşecek.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşen 10. One Love Festival, birbirinden muhteşem sanatçı ve partileriyle bu yıl da eğlenceyi doruğa çıkaracak.