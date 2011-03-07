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    HaberlerEtkinlik“One Love Festival” coşkusu, Temmuz’da!
    07.03.2011 - 14:39 |

    “One Love Festival” coşkusu, Temmuz’da!

    One Love Festival, 10. yılında da müzik tutkunlarına sürprizler sunmaya hazırlanıyor.

    “One Love Festival” coşkusu, Temmuz’da!

    Efes Pilsen tarafından düzenlenen ve 9 yıldır dünyaca ünlü grup ve sanatçıları müzikseverlerle buluşturan One Love Festival, 10. yılında da müzik tutkunlarına sürprizler sunmaya hazırlanıyor.

    Her geçen yıl gerçekleştirdiği yeniliklerle yaza damgasını vuran One Love Festival; bu yıl 2-3 Temmuz’da, santralistanbul’da gerçekleşecek.

    Pozitif organizasyonuyla gerçekleşen 10. One Love Festival, birbirinden muhteşem sanatçı ve partileriyle bu yıl da eğlenceyi doruğa çıkaracak.

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