OneRepublic konserini kaçırmayın

ABD’li dev pop-rock grubu OneRepublic, Türkiye’de ilk defa Pozitif Live organizasyonuyla 30 Mayıs Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da sahne almaya hazırlanıyor. 2014’te 3 dalda Billboard müzik ödülüne aday gösterilen OneRepublic MySpace’te yakaladığı başarıyı listelerde bir numaraya yükselerek sürdürüyor. Görkemli bir sahne şovuna dönüşecek OneRepublic konserinin avantajlı bilet dönemi 3 Şubat Salı günü saat 10:00’da son buluyor.



İlk çıkış parçaları “Apologize” ile edindikleri yükselişi “Stop and Stare”, “Secrets”, “Feel Again” gibi müzik listelerinde zirveye oturan hit parçaları ile devam ettiren ve bugüne kadar sekiz milyon single satışı elde eden OneRepublic, yaptıkları müziğin yanı sıra destek verdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile de kendi oluşumları “Good Life Foundation” adlı yardım vakfıyla da yardıma ihtiyaç duyan çocuklara destek oluyor.



OneRepublic, İstanbul konserinde müzik listelerinden başarısını uzun süre koruyan albümü “Native”in yanı sıra “Dreaming Out Loud” ve “Waking Up” albümlerden zirveye yerleşen hit parçalarını seslendirecek.