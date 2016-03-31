Onkologlar kanser savaşçıları için sahnede

Türkiye’nin önde gelen onkologlarından oluşan Grup Merdiven Altı 1 Nisan Cuma akşamı Roxy’de bir konser verecek. Kapıda satışı yapılacak biletlerin geliri, kanser tanısı alan gençlere yönelik psikososyal destek programı ve Saçım Saçın Olsun Kampanyası için kullanılacak.

Hepimiz birimiz için sloganıyla kanser tanısı almış, tedavisi devam eden ya da bitmiş kişilere ve yakınlarına destek olmak için hizmet veren Kanser Savaşçıları Derneği, kanserle mücadele için farkındalık oluşturmak, tanı ve tedavi sürecini yaşayanlara destek olmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’nin önde gelen onkologları Kanser Savaşçıları’na destek vermek için sahneye çıkıyor.

Onkologların kurduğu rock grubu Grup Merdiven Altı, 1 - 7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’nın ilk gününde Roxy ‘de sahne alacak. Grup Merdiven Altı hepimizin dinlemeyi çok sevdiği Türkçe rock şarkılarından oluşan repertuarlarıyla yaklaşık 2 saat sürecek bir konser verecek. Konserden elde edilen gelir ise kanser tanısı alan gençlere yönelik psikososyal destek programı ve yine derneğin başlattığı Saçım Saçın Olsun Kampanyası için kullanılacak. Bu kampanya kapsamında, gönüllülerin kestirip, derneğe bağışladığı saçlarından tedavi sırasında saçlarını kaybeden bireylere özel peruklar üretiliyor ve hastalara ücretsiz hediye ediliyor.

Grup Merdiven Altı vokalde, Sevil Gökşen Bavbek, Nevin Kahraman ve Hale Caglar ile gitarda Gökhan Demir ve Süleyman Akim, bas gitarda Tayfun Hancılar, davulda Alpay Şalt ve klavyede Doğan Kospançalı’dan oluşuyor.

KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ

“HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN”

Kanser Savaşçıları, Amerikan Hastanesi doktorlarıyla, Türkiye’nin dört bir yanından uzmanların, hastalığı atlatmış kişilerin ve hasta yakınlarının destek verdiği ve gönüllü olduğu bir sivil toplum organizasyonu. Amacımız, kanser tanısı alanlara tüm süreç boyunca destek olmak, onları bu süreci deneyimlemiş ve sağlığına kavuşmuş hastalarla bir araya getirmek, psiko-onkologlar denetiminde destek grupları oluşturmak ve ihtiyacı olan hastanelerin çocuk onkoloji servislerine yardım götürebilmek.

