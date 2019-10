Onların yanında olmak lazım!

Kanser hastalarına destek olmak ve kanserin erken teşhisi ile tedavisinde toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan Kansersiz Yaşam Derneği’nin, geliri kanser hastası çocukların tedavisine destek olmak üzere kullanılacak “Alışveriş Yaşatır” etkinliği; tanınmış markaları, iş dünyasını, sanat ve cemiyet hayatının ileri gelenlerini bir araya getirecek.



Ülkemizde kansere yakalanmış çocuk sayısı her yıl giderek artarken, GülümseSEN Projesi ile çocuk kanserlerine dikkat çekmek ve sivil toplumun gücünü harekete geçirmek isteyen Kansersiz Yaşam Derneği, tüm markaları 31 Mart – 1 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleşecek Alışveriş Yaşatır etkinliğine katılmaya çağırıyor.



Ünlüler de kişisel eşyalarını bağışlıyor



Farklı sektörlerden onlarca tanınmış markanın stant açarak ürünlerini satışa çıkaracağı etkinlikte, ünlü kişilerin özel eşyaları da satılacak.



Sanat ve spor dünyasından kişisel eşya ve kendi ürünlerini bağışlayarak derneğe ve Alışveriş Yaşatır etkinliğine gönüllü destek veren ünlüler arasında; Hülya Avşar, Demet Akbağ, Nilüfer, Halit Ergenç, Dilek Hanif, Mustafa Ceceli, Çağla Şıkel, Alişan, Emre Altuğ, Bengü, Saba Tümer, Edis Görgülü, Zeynep Dizdar, Duygu Çetinkaya, Esra Erol, FB’li basketbolcu Tuğba Palazoğlu, milli kadın basketbolcu Yasemin Horasan, BJK’li futbolcu Cenk Gönen, FB’li Voleybolcu Kim Yeon Koung, FB’li basketbolcu Birsel Vardarlı, Dinamo Kursk’lu (eski GS’lı), Basketbolcu Işıl Alben, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu gibi isimler yer alıyor.



Ünlü sanatçılarla etkinlik öncesi yapılan özel çekimlerde de, kanser hastası çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik toplumsal duyarlılık oluşturulmaya çalışılıyor.



“6 ay ömrün var dediler 9 yıl geçti. En güçlü tedavi, doğru bilgi ve moral”



Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, Alışveriş Yaşatır etkinliği ile ilgili çağrısında, kendi tecrübesinden de örnek vererek “Kanser; sevgi, moral ve doğru bilgiyle iyileşen bir hastalık. 6 ay ömrüm kaldığını söylemelerinin ardından 9 yıl geçti. Doğru bilgi ve moralle birleşen tedavi, birçok kanser hastası için umut kaynağı. Derneğimizdeki binlerce gönüllü insanın tek gayesi, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi daim kılmak.



Her biri kendi alanında çok değerli markalarımızın satın aldığı her bir stant alanı, kanserli çocuklarımızın yalnız olmadığını gösteriyor. Alışveriş Yaşatır etkinliğine katılarak çocuklarımızın yanında olun, yaşama tutunma mücadelelerinde onlara umut olun” dedi.



Sektörde rekabet halinde olan özel birçok markayı ortak bir amaç etrafında buluşturacak Alışveriş Yaşatır etkinliği, toplumsal dayanışma ruhunun da güzel bir örneğini sergileyecek.



Sevginin sihirli gücüne inanan toplumun her kesiminden duyarlı kişilerin katılımına açık olan Alışveriş Yaşatır etkinliğinin kanser hastası çocuklarımız için önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.



Yetişkinler için Destek Eğitimleri, Çocuklar için Oyun ve Eğlence



İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve elde edilen gelir ile Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü yenilenen etkinlik, bu yıl 2 gün sürecek.



Etkinlik süresince, stant alanı haricindeki salonda, Liv Hospital’in deneyimli ve uzman hekim kadrosunun vereceği çeşitli eğitimler, farklı konuklarla renklenecek sohbetler ve çocuklar için oluşturulacak oyun eğlence alanında Kağıt VS’nin ev sahipliğinde kanser hastası çocuklar ve aileleri için moral verici, keyifli etkinlikler düzenlenecek.



Aileleri ile birlikte milyonlarca insanımızı ilgilendiren kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek, kanser hastası kişilere ve ailelere destek vermek üzere 2010 yılından beri önemli çalışmalar yapan Kansersiz Yaşam Derneği, bugüne kadar binlerce kanser hastasına yardım eli uzattı.



Detaylı bilgi için:

http://www.kansersizyasamdernegi.org/

http://alisverisyasatir.com/