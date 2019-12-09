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09.12.2019 - 12:32 |

Onu herkes çok seviyor: Tepside kumpir

Alıştığınız kumpiri unutun! Tepside daha basit ve zamanınızdan çalmayacak kumpir tarifini sizinle paylaşıyoruz. Herkesin çok sevdiği ve internette aradığı tepside kumpir tarifi için işte malzemeler...

Onu herkes çok seviyor: Tepside kumpir

Tepside kumpir birçok kişi tarafından merak edilen tariflerden biri. Yapımı, bilinen kumpirin aksine daha basit ve daha pratik! Peki tepside kumpir nasıl yapılır? İşte malzemeler...  

Malzemeler:

-6 adet patates
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 su bardağı konserve mısır
-1 su bardağı haşlanmış bezelye
-1 su bardağı haşlanmış havuç
-1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
-5 adet uzun sosis
-1 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 kase zeytin
-1 çay bardağı kornişon turşu
-1 tatlı kaşığı salça
-1 tutam tuz
-3 yemek kaşığı mayonez
-3 yemek kaşığı ketçap

Tepside kumpir nasıl yapılır?

-Patatesleri güzelce haşlayın ve ardından kabuklarını soyup, püre haline getirin.
-1 su bardağı rendelenmiş kaşarı, tereyağını ve biraz tuzu, ezilmiş olan patateslerle harmanlayın ve kaşar eriyene dek karıştırın.
-Hazırladığınız kaşarlı püreyi, yapışmaması için içini ıslattığınız bir fırın kabına güzelce bastırarak yayın.
-Sosisleri halka halka doğrayın ve yağla birlikte, bir tavada güzelce pişirin. Ardından salçayı da ekleyin ve salçanın kokusu çıkana dek kavurduktan sonra altını kapatın.
-Fırın kabına yaydığınız patateslerin üstüne sosisleri serpiştirin.
-Ardından doğranmış zeytinleri, turşuyu, mısırı, bezelyeyi ve havuçları da serpiştirin.
-En üste kalan kaşarları da serptikten sonra, önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kaşarlar eriyene dek, yaklaşık 15 dakika pişirin.
-Fırından alın ve dilimleyin. Üstünü ketçap ve mayonezle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun. 

 

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