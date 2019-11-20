Göz Çevresi Estetik İşlemler

Yüzün en önemli öğesi olan gözler ve çevresi, yüz güzelliğinin iyi veya kötü görünmesinde çok etkilidir. Çoğunlukla yaşın ilerlemesi, nadiren de genetik olarak göz çevresi dokularda meydana gelen bazı sorunlar kişiyi olduğundan daha yaşlı veya yorgun gösterebilir. Bir takım estetik girişimlerle bu sorunlardan kurtulmak mümkündür.



İlk değerlendirmede nelere dikkat etmek gerekir:

Kaşların seviyesi

Şakak bölgesinde düşüklük, çöküntü var mı?

Mimik çizgileri mimik yaparken belirgin mi?

Göz altı ve üstü torbalanma var mı?

Üst ve alt göz kapağında deri bolluğu var mı?

Orta yüz ve yanakta düşme var mı?



Göz çevresini değerlendirirken ona en yakın komşu kaş ve orta yüzü bir arada değerlendirmek gerekir. Kaşlarda belirgin düşme varsa bu düzeltilmezse göz kapağında yapılacak estetik müdahaleler pek kendini göstermez.



Yapılabilecek işlemler:

Göz çevresindeki sorunların çözümü için aşağıda maddelenen işlemler, tek tek veya kombine olarak uygulanabilir:

Kaş kaldırma ameliyatı

Botoks

Göz altı ışık dolgusu

Göz kapağı ameliyatı

Orta yüz germe



Kaş seviyesi 2 yöntem ile düzeltilebilir:

Endoskopik kaş kaldırma ya da botoks uygulaması ile kaş olması gereken yüksekliğe ulaşabilir. Arkasından yapılacak üst göz kapağı estetiği ile dolgunluk yapan yağ paketleri azaltılır ve deri bolluğu alınır. Böylece daha iyi görmek ve daha iyi görünmek için yapılan kaş kaldırma mimiği ve ona bağlı alın çizgilerinden de kurtulunmuş olunur.



Alt göz kapağını yakından ilgilendiren bölge orta yüz ve yanaktır. Yer çekimi ile aşağı doğru yer değiştiren yanak, alt göz kapağını da aşağı çeker. Yanakta düşme çok ise endoskopik germe ile yanak yukarı alınabilir. Sonrasında alt göz kapağındaki torbalanma yapan yağ dokusu azaltılır ya da eksiklik gösteren bölgeye yayılır. Deri bolluğu da gerekirse alınır. Bazı hastalarda alt göz kapağı kası da yukarı doğru askılanır.



Kaz ayakları:

Kaz ayağı dediğimiz çizgilerin göz kapağı ameliyatı sonrası tamamen düzeleceğini düşünen çok var. Tabiki işlem sonrası deri bolluğu azaldığından bunların belirginliği azalır. Ama bu çizgiler göz kasının kasılması ile alakalıdır. Bazı insanlarda çok sayıdadır. Bu durumda botoksun 6 ay aralıklar ile yapılmaya devam edilmesi gerekir. Botoks kaz ayağı bölgesinde yapacağı gerginlik alt göz kapağı estetiğini, kaşı kaldırarak da üst göz kapağı estetiğini olumlu etkiler.



Göz çevresi yaşlanma herkeste aynı düzeyde olmaz. Bazen alt göz kapağı bölgesinde orta yüzdeki düşmeyi gizleyen ışık dolgusu yapılması yeterli olabilir. Son zamanlarda bazı uygun hastalarda botoks ve ışık dolgusunu bir arada kullanarak 2 dakikada parlak bir göz çevresi elde edilebiliyor.



Sonuç olarak; yaşlanmaya engel olmak mümkün değil ama bazı estetik işlemler ve iyi bir bakım ile yaşlanmamın etkilerini azaltmak ve geciktirmek mümkündür. Bunun için bir estetik cerrahi uzmanına başvurabilirsiniz.



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