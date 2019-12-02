Akıntı sorunu sizi de canınızdan bezdirdi mi? Biz kadın doğum uzmanlarının kabusu oldu da. Günümüz kadınlarının neredeyse %95 i hayatlarının bir döneminde akıntı şikayeti yaşıyor.

Kadınların %30’unda ise hiç geçmeyen ve kadını günlük hayatını ve cinselliğini etkileyen akıntısı mevcut. Bir çok doktora gittikleri halde akıntılarının geçmemesinden dert yanan kadın sayısı giderek artıyor.



Benim muayene ettiğim kadınların tamamı daha önce akıntı şikayeti için en az iki kere başka bir doktor tarafından muayene edilmiş.



Peki çağımız kadınlarının daha kolay su ve hijyenik ortama ulaşabilmesine rağmen, 50 yıl önceki kadınlarda belki de hiç olmayan akıntı şikayetinin olması size de garip geliyor mu?



Yazının başlığında gördüğünüz kadın doğum uzmanlarının kabusu ifadesini okuduğunuzda şaşırmış olabilirsiniz. Doktor ilaç verir ve akıntı geçer, neden kabus olsun diye düşünebilirsiniz. Ama her ilacı deneyip gene de sıkıntısı geçmeyen kadın ile karşı karşıya olmak hekimler için kabus oluyor. Çünkü kadının yaşadığı mutsuzluk, öfke, hayal kırıklığı ve hatta ümitsizliği hekimi de yaşıyor. Kadın bunu sadece kendi için yaşarken hekim bunu muayene ettiği hastaların bir çoğunda görüyor ve bazen çıkmaz da olduğunu bile düşünüyor.



Hem hekim hem de kadının bu çıkmazdan kurtulmasının yöntemi nedir?

Bu sorunun cevabı akıntının sebebine bağlıdır. Eğer cinsel yolla bulaşan bir hastalığınız varsa, yani yeni bir erkek arkadaşınız oldu ve sonrasında akıtınız başladıysa bunun tedavisi genelde bir keredir ve sonrasında güvensiz cinsel ilişkiniz olmaz ise akıntınız oluşmaz.

Ama geçmeyen akıntınız cinsel ilişki durumunuzdan bağımsız ise şu andan itibaren yazacaklarımı lütfen dikkatli okuyun ve uygulamaya çalışın.



Aslında akıntı sorunu yaşadığımız bu çağdan kaynaklanıyor. Kadın daha temiz daha hijyenik olmak için sürekli bu bölgesini sabun, duş jeli veya zararsız olarak sınıfladığı bebek şampuanı veya genital temizleyici jeller ile yıkıyor. Günlük ped kullanıyor. İç çamaşırları iyi koksun ve mikropsuz olsun diye çokça deterjan ve yumuşatıcı ile yıkıyor. Modaya uymak için tayt ve dar pantolon giyiyor. Evde hijyen artsın, mikroplar ölsün diye çokça çamaşır suyu ve hipo gibi kimyasal maddeler kullanıyor. Korunma yöntemi olarak renkli ve kokulu kondomlar kullanıyor. Tuvalet temizliğini arkadan öne yapıyor ve renkli kokulu tuvalet kağıtları ile siliniyor bir de üstüne ıslak mendil ile temizliyor. İşte tüm bunlar bir araya gelince genital mikrobiom bozuluyor ve akıntı oluşuyor. Yani iyi bakteriler ölüyor ve kötü bakteriler artıyor, bu da sarı- yeşil, kokulu, gri renkli veya beyaz süt eksiği gibi akıntıların oluşmasına neden oluyor.



Eğer geçmeyen akıntınız varsa ve yukarda saydıklarımı bırakmazsanız 100. Doktora da gitseniz şikayetiniz geçmeyecek.



Yukardakileri yapmamasını söylediğim hastalarımın ilk tepkisi; evi çamaşır suyu olmadan temizleyemem, yumurta kokusu nasıl çıkacak veya lavabo nasıl parlayacak veya ben o bölgeye sabun değdirmeden temiz olduğumu hissetmiyorum oluyor.

Ben de kadınlara seçim senin diyorum, temiz lavabo mu akıntın olması mı, birisini seçeceksin.



Genital bölge öyle özel bir dokuya sahip ki çok temizlediğinizde kirlenir. Bilginiz olsun.



Sağlıkla ve akıntısız kalmanız dileğiyle.

