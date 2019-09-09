Göz yapısı aşağıya doğru olan insanlar; yorgun, üzgün ve mutsuz görünebilirler, kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olan bu sorunun badem göz estetiği ile ortadan kaldırılabilir. Hafif yukarıya kalkık, çekik gözler daha güzel kabul edilmektedir. Badem göz estetiğinin diğer estetik operasyonlardan en önemli farkı orta yaş altı kişilerden çok 25 yaş sınırındakilerin tercih ediyor olmasıdır.

Badem Göz Estetiği Nasıl Yapılır?

Badem Göz Estetiği öncesi lokal anestezi yapılır. Uyuşma sonrasında gözün dış üst köşesinden bir kesi açılarak özel cerrahi iplikle göz yukarı doğru çekilir. Askı doku kemik zarına sabitlenir. Badem Göz şekline kavuşmuş olunur. 3-4 dikiş atılır, bu dikişler kendiliğinden eriyen dikiş kullanılır ve işlem sonrasında iz kalmaz. Operasyon 30 – 60 dakika arası sürmektedir. Kişinin hastanede yatması gerekmez. Hasta rahatlıkla günlük hayatına devam edebilir.

Operasyon sürecinde hastanın dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Badem göz estetiğinden sonra bandaj kullanılmıyor. Bölgeye sadece ince strip yapıştırılıyor. Badem göz estetiğinin yapıldığı gün hastaların ödem olmaması için öne eğilmesini istemiyoruz. Yüzünüzü 2. günden sonra yıkayabilirsiniz.



Daha genç ve güzel bir görünüm elde etmek isteyen hastalar için badem göz ameliyatı oldukça başarılı ve uygun bir operasyondur.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr Ekrem Keskin

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