Büyük Göğüsün Sağlığa Etkisi

Büyük göğüslü kadınlar genellikle göğüslerinin ağırlığı sebebiyle boyun, sırt ve omuz bölgesinde acı veren fiziksel semptomlara sahiptir. Bazı kadınlarda sürekli boyun ağrısı, öne eğik duruş ve disk fıtıklaşmasına bile sebep olabiliyor. Yaklaşık 1,5-2 saat süren bir operasyon ile günlük hayatınıza, spor faaliyetlerine daha aktif olarak katılabilir ve yaşam kalitenizi ciddi oranda arttırabilirsiniz.

Meme Küçültme ameliyatı ile

Sütyen ölçüleriniz küçülecek ve meme ağırlığına bağlı omuzlarda olan ağrı ve sütyen izlerinden kurtulabilir

Meme katlantı yerlerinde neme bağlı oluşan ve renk değişiklikleri küçültme ameliyatları sonrasında kaybolacaktır

Egzersiz yapmanız kolaylaşacak ve daha sportif günlük yaşam tercihleri ise beraberinde daha güçlü, fit ve formda bir bedene ulaşmanız kolaylaşacaktır.

Ameliyat sırasında özellikle ameliyat öncesinde tanı amaçlı çekilen USG ve/veya mamografilerde saptanan kist ve benzeri tümöral kitleler ameliyatta çıkarılır ve patolojiye gönderilerek değerlendirilir. Meme küçültme ameliyatları sonrasında çıkarılan sağlıklı dokular içinde yakalanan tümöral dokular hayat kurtarıcı olabilir.

Ameliyat Sonrası Emzirme Sorunu

Bebek ve emzirme beklentisi içinde olan kadınlar için koruyucu teknikler sayesinde bu operasyon sonrasında emzirmenize engel bir durum yoktur. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği meme küçültme ameliyatı yapılmış hastalar üzerinde yaptığı bir çalışmada meme küçültme ameliyatı olan hastaların %95’inden fazlası ameliyattan memnun olduklarını ve tekrar aynı durum olsa yine ameliyat olacaklarını bildirmiştir. Plastik Cerrahi ameliyatları arasında hasta memnuniyeti en yüksek düzeyde olan operasyondur.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Ekrem Keskin

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