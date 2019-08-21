Fibrocell (Kök Hücre) Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi, hastanın kendi hücrelerinden elde edilen fibroblast hücreleri ile yapılan ameliyatsız bir yüz gençleştirme yöntemidir. Genç bir görünüm elde etmek için kendi vücudunuz da bulunan kök hücreler sayesinde bu görünüme sahip olabilirsiniz. Kök hücre, kendini devamlı yenileyebilme özelliğine sahip olan tüm hücrelerin kaynağıdır.



İnsanın dış görünüşü zamanın verdiği etkileri yansıtır. Yüzün karşı tarafa vermiş olduğu algı, görünüm kişinin kendisini tanımlamasını sağlar. Yaşlanma ile yüz eski görünümünü kaybetmeye başlar ve yıpranarak yüzdeki canlı görünüm kaybolmaya başlar. Özellikle alın ve göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar, ağız çevresinde bulunan kırışıklıkların derinleşmesi ve yanakların yavaş yavaş aşağı doğru düşerek cilt yaşlanmaya başlar



Fibrocell tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Fibrocell tedavisi lokal anestezi altında kulak arkasından alınan küçük deri parçalarının alınarak labaratuara gönderilir. Labaratuara gönderilen deri parçaları 3-4 hafta süren işlemlerle saflaştırılarak fibroblastlar çoğaltılır. Saflaştırılan hücreler daha sonra lokal anestezik kremlerle uygulanacak bölge uyuşturularak derinin orta katmanına enjekte edilir.

Cilde ilk uygulama yapıldıktan sonra labaratuarda üretim sürdürülerek yeniden elde edilen sıvılar 2. ve 3. seanslarda da enjekte edilir. Cilde sıvının ilk enjekte edilmesinin ardından 1 ay aralıklarla 2. ve 3. seans uygulanır. 3 seansın uygulanmasının ardından işlem tamamlanmış olur.



Fibrocell (kök hücre) kimlere uygulanabilir?

Fibroblast kültüründe hücre kalitesi önemlidir. Yaş ilerledikçe hücrelerin üretkenliği azalır. Bu yüzden fibroblast kültüründe en ideal yaş 30-50 yaş arasıdır. Fibroblast kültürü diğer cilt yenileme yöntemleri ile dönüşümlü uygulanarak etkinliği arttırılabilir.



İşlem sonrası sonuç ne zaman görülür?

İşlemin etkisi 6. ayda belirginleşerek yüzünüzde kırışıkların ve sarkmanın giderek azalmasıyla cilt tonunuza parlaklık ve canlılık verir. Diğer yöntemlere göre farkı kişinin kendi kök hücrelerinden alınarak yapılan bir işlem olduğundan en önemli özelliği alerjik reaksiyon oluşturmamasıdır. İşlemin etkisi 5 yıl boyunca sürmektedir.



Sağlıcakla kalın...



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr Ekrem Keskin

Site: http://www.ekremkeskin.com/

Instagram: https://www.instagram.com/drekremkeskin/

Facebook: https://www.facebook.com/drekremkeskin/?fref=ts