Cildimiz İçin Gençlik İksiri

Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden Mısır Kraliçesi Kleopatra, ismiyle bugün bile güzellik anlayışına katkı sağlamaktadır. Cildimiz için faydalı peptidler içeren Gençlik İksiri dediğimiz uygulama; zamana yenik düşen cildimizdeki deformasyonları gidermede en etkili yöntemlerdendir. İçeriğinde bulunan Peptid solüsyonları, Biotin, Folik Asit gibi B vitamini kombinasyonları, Retinol, Hyaluronik Asit gibi cildin gençleşmesini sağlayan faktörler zamana yenik düşen yapıyı onararak tazelik sağlar. 7-10 gün aralarla uygulanan 3 veya 4seans sonrası cildin nem dengesi düzenlenir, savunma mekanizması güçlenir, gözenekler sıkılaşarak ince çizgiler kaybolur, akne oluşumu engellenir ve cildinrenk tonu düzenlenir. Yıllara yenik düşen cilt altındaki kollajen yapı yeniden düzenlenir ve dış etmenlere karşı savunması güçlenir.

Bu iğneli mezoterapi yöntemi, uygun olan her cilt yapısına her yaş bandında yapılabilir. Mat, cansız, olduğundan daha problemli, kırışık, nemsiz ve yaşlı gösteren ciltler tarafından en çok tercih edilen mezoterapi yöntemlerindendir. Öncesince lokal anestezik kremlerle yüz bölgesinin uyuşturulması işlem sırasında kişi için büyük konfor sağlar.

İşlem sonrası normal hayata hemen dönülmesi özellikle zaman problemi yaşayanlar için büyük bir konfor sağlar. Kleopatra Gençlik İksiri içeriğindeki bileşenler güvenilirlik olarak test edilmiş ve FDA onayı almıştır. İşlem için mutlaka uzman hekimler tercih edilmelidir.