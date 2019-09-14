Göğüs Küçültme Estetiği

En sık yapılan meme estetiklerinden biri olan meme küçültme ameliyatı ihtiyacı olan kadınlar için bu konudaki sıkıntılardan büyük bir kurtuluş yoludur. Vücut orantısına göre büyük memeler en çok bel ve sırt ağrıları, sürtünme nedeniyle oluşan tahriş ve pişikler, kıyafet seçememe, ağırlık nedeni ile sütyen askısı izleri oluşması, çok ileri vakalarda dolaşım bozukluklarına sebep olmaktadır. Sağlık dışında da kıyafet seçememe ve görüntü olarak da kişiyi mutsuz eder.

Meme ameliyatları vücut gelişiminin tamamlanmasından itibaren yapılabilir. Öncesinde doktorun tercihine göre meme ultrasonu veya mamografi çekilmesi ileriki yıllarda değerlendirme açısından sağlıklı olur. Ameliyat öncesi değerlendirmede kişinin vücut ölçüleri ve isteğine göre meme değerlendirilir. Daha sonra yapılacak teknik belirlenir. Ameliyat ters T ve lolipop şeklinde olmak üzere 2 şekilde yapılır. Ters T tekniği meme altı kesisi ve meme başından ucuna uzanan tek bir çizgi kesisi ile olur. Lollipop tekniği ise meme ucunun halka şeklinde kesilmesi ve meme altına uzanan tek bir çizgi hattı ile yapılır. Her iki teknikte de fazla cilt ve meme dokusu çıkarılarak istenilen büyüklüğe ulaşmak hedeflenir. Ameliyatta amaç meme ucu sinirleri ve süt kanallarını korumak olsa da bazen meme büyüklüğü nedeni ile bu bölgeler operasyondan etkilenebilir. Ameliyatın tekniğine göre memede izler görülür. Eğer yara iyileşme sorunu yoksa, hasta sigara kullanmıyorsa ve ameliyattan sonra yara izi için kremlerine zamanında başlayıp düzenli kullandıysa yaklaşık 1 sene sonra ince ve şeffaf izler kalır.

Ameliyat sonrası dönemi genelde ağrısız ve rahat geçer. Doktorun verdiği ilaçlar ağrıyı rahatlıkla baskılar. Operasyondan yaklaşık 1 hafta sonra kişi rahatlıkla işe dönebilir. Kişinin yaşam kalitesi operasyon sonrasında hızla yükselir.