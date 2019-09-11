Güzelliğinizi Yansıtın

Yaz aylarının sona ermesi ile birlikte , yüz bölgesine yapılacak bazı estetik işlemlerinin kış aylarında kişilerin daha dinamik ve canlı göstermesini sağlamaktadır. Bu sayede elmas dolgu uygulaması kişide ışıltı ve yenilenen bir cilde sahip olmaktadır.

Elmas dolgu, cilt nemlendirmesinin optimal seviyesini geri kazanmak , cilt elastikiyetini ve sıkılığını arttırmak için ve içerisindeki doğadaki en kuvvetli antioksidanlardan olan sorbitol içermesi de kişinin yenilemesine ve gençleştirmesine yardımcı olmaktadır.

Elmas Dolgu nasıl uygulanır?

Elmas Dolgu’nun çapraz bağsız hiyalüronik asit ve mannitol içermesi cildin üst tabakasına ince iğnelerle ile uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce yüze aneztezik krem sürülür ve ağrı olması engellenir, sonrasında küçük enjeksiyonlar ile cildin ihtiyacı olan alanlara uygulama yapılır.

Elmas Dolgu Uygulamasının sonuçlarını ne zaman görülür?

Elmas Dolgu uygulamasının sonuçları, uygulamadan sonraki günlerde görmeye başlayacaksınız. Elmas Dolgu’nun etkisi, gözle görünür canlanma ve nem, devam eden seanslarla kendini daha iyi göstermeye başlayacaktır.

Elmas Dolgu’nun kalıcılığı ne kadardır?

Uygulamanın cildinize kazandırdığı canlılık ve parlaklık 6 ay ile 12 aya kadar devam eder. Sonuçların kalıcılığı kişinin metobolizma hızına, genetik yapısına ve çevresel faktörlere(Alkol,sigara,stress gibi ) bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Uygulama Alanları nelerdir

Cilt tonunun iyileştirilmesi

İnce kırışıklıkları giderme

Cilt elastikiyetini geri kazandırma

Cilt yaşlanma belirtilerinin giderilmesi

Boyun ve dekolte bölgesinde oluşan kırışıklıkların tedavisi

Cilde parlaklık vermesi

Kuru ve susuz kalmış ciltleri nemlendirmek

Yüz ifadeleri sırasında görünen dermal çizgileri gidermek

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.gokhanhaytoglu.com