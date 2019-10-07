J-Plasma Enerjisi

Hem erkekler hem de kadınlar, spor ve diyet uygulamaları ile inatla gitmeyen ve istenmeyen bölgelerini; sıkılaştırmak, vücutta sarkmaya ve gevşemeye başlayan bölgelerine vücut estetiğinde yeni bir teknoloji olan j-Plasma ile genç bir görünüm kazandırmak istemektedirler. Özellikle 25 ile 50 yaş aralığındaki hastalar bu grubun içerisine girmektedirler. J - Plasma genellikle yaşlanma süreci, kilo kaybı veya hamilelik sonrası cildi gevşek hastalar için de tercih edilen bir tedavi yöntemidir..

J –Plasma nedir?

J – Plasma, dokuların sarkmaya ve gevşemeye başladığı bölgelerde cildi sıkılaştırmak için helyum gazıyla birlikte çalışan yenilikçi bir radyo frekans (RF) dalga biçimi teknolojisidir. Deri ve altta yatan kas dokuları arasındaki yapıları hedefleyerek çalışır. J-Plasma tedavilerinin sonucu her zaman hedeflenen bölgelere göre daha sıkı ve daha genç bir görünüm kazandırmayı amaçlar.

Vücudun hangi bölgeleri için uygulanır?

Vücudun hemen hemen herhangi bir bölgesi J-Plasma kullanılarak tedavi edilebilir. Bu bölgeler ;

Karın bölgesi

Kalça bölgesi

Basen

Selülit tedavisi

Diz bölgesi

Uyluk bölgesinin iç ve dış kısımlarında

Boyun ve gıdı bölgesi

Sırt bölgesi

Liposuction ameliyatına J-plasma teknolojisi

J-plasma daha dramatik bir sonuç elde etmek için liposuction gibi diğer tedavilerle ile birleştirilebilir. Liposuction ve J-plasmayı birleştirerek, hastaların cildi aynı anda sıkılaşırken aşırı yağ birikimleri de çıkarılabilmektedir. Birçok hasta da bu iki tedavi yönteminin kombinasyonu kullanılarak şaşırtıcı sonuçlar elde edilebilmektedir. Liposuction, aşırı yağları giderirken J Plasma, tedavi alanı üzerindeki cildi sıkılaştırır ve gençleştirir.

J- Plasma sonrası iyileşme süreci

Hastalar genellikle 5 veya 7 gün sonrası gündelik ve iş hayatlarına geri dönebilirler. J-plasma ameliyatından sonra tam iyileşme; tedavi edilen bölgelerin boyutlarına göre değişebilmektedir. İlk hafta boyunca minimal morluklar, şişme ve kuru bir cilt görünümü oluşur. Tam iyileşme 3 ila 6 ay aralığında devam etmektedir.

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu

Estetik ve Plastik Cerrah

www.gokhanhaytoglu.com