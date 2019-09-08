Yüzdeki yanak bölgesi; genetik yapıya, yaşlanmaya ya da kilo almaya bağlı olarak zamanla aşırı derecede yağlanabilir ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkabilir. Yanaklarda biriken bu yağı eritmek ise oldukça zordur. Estetik cerrahiden destek alınması gerekebilir.

Yanaklarda yağlanma oluşumu

Ağız köşesinden şakak bölgesine kadar uzanan “Bichat” veya “Buccal Fat” yağ yastıkçığı yüzün en derin katmanında yer alır. Buccal yağ yastıkçığı; şakak uzantısı, gövde, yanak uzantısı ve pterygoid uzantısı kısımlarından oluşur. Ve buccinator kası ile masseter kası arasında ve paratis tükürük kanalının ise arkasında bulunur.

Bişektomi uygulaması

Oluşan bu yağ yastıkçığı toplam 15 dakikalık minimal invaziv bir işlemle çıkarılabilir. Lokal ya da genel anestezi altında, ağzın içerisinden açılan 1 santim genişliğindeki küçük kesi sayesinde görünen hiçbir iz oluşmaz. Minimal kesi sayesinde iyileşme süreci kısa, sonuçları ise kalıcı olur.

İyileşme süreci

İncelen ve yenilenen yüz konturuyla hasta günlük hayatına hiç ara vermeden devam eder. Yanak inceltme ve yüz gençleştirme estetiği olarak estetik cerrahide en sık uygulanan prosedürler arasındadır. Hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Olası riskleri minimuma indirmek için alanında uzman estetik cerrahlar tarafından hastane ortamında uygulanmalıdır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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