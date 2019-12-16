Burun estetiği yaptırmalı mı?

İyi ya da kötü, burun yüzün tam ortasında durduğu için yüzünüze bakıldığında ilk fark edilen uzuvdur. Bu nedenle her yıl çok sayıda rinoplasti gerçekleştirilir. Bu ameliyatı yaptırmak için tıbbi ve estetik sebepler ile kaza gibi nedenler var. Eğer siz gerekli görüyor ve ihtiyaç hissediyorsanız, alanında uzman bir plastik cerraha danışarak bilgi alabilirsiniz.

Burundaki tıbbi sorunlar tedavi edilebilir

Burundaki nefes alma problemleri yani işlevsel sorunların birçoğu yapısal bozukluklar yani şekil bozukluklarından kaynaklanır.Şekil bozuklukları hem işlevsel hem de estetik sorunların ikisine birden yol açar. Örneğin septum deviasyonu önde kıkırdak ve arkada genize kadar uzanan septum adı verilen yapının genetik olarak veya dış sebeplerden ötürü eğri olmasıdır. Bu durum burundan nefes almayı zorlaştırır. İnsanların yaklaşık olarak %80’inde septum eğriliği vardır. Burun ameliyatları normal olarak septumun büyümesinin durduğu 18 yaşından daha önce gerçekleştirilmez. Bu ameliyat sonrası hastalar nefes almakta ciddi derecede rahatlama hissederler. Özellikle sadece tek burun deliğinden nefes alabilen hastaların ikisinden de alabilmesini sağlar. Ayrıca bazı hastalar için de horlama problemleri bu ameliyatla son bulabilir.

Kaza nedeniyle burun estetiği gerekebilir

Bazı insanlar egzersiz yapmayı, dışarı çıkıp sık sık limitlerini zorlamayı sever. Hatta bazı ekstrem sporları denerken kendimizi yenilmez hissedebiliriz. Ama kontrolsüz güç ve yer çekiminin bizi tekrar fani dünyaya geri döndürmekte üstüne yoktur. Ayrıca trafik kazaları, iş kazaları gibi durumlar da kırık burunların sorumlusu olabiliyor. İyi haber ise eğer kırık burunlar kazadan sonra ilk iki hafta içinde tedavi edilirse oldukça olumlu sonuçlar elde edilebiliyor.

Burun estetiği sonrası iyileşme sürecinde bu tarz ağır aktivitelere cerrahınızın operasyonun türüne göre belirleyeceği süre boyunca ara vermeniz ve dikkat etmeniz yeterli. Yani ameliyattan sonra bir süre ağırdan almanız da fayda var.

Sadece daha estetik görünüm için de yaptırılabilir

Burnunuz en göze çarpan özelliklerinizden biridir. Bazı hastaların küçültmek istedikleri burun tümsekleri vardır. Bazıları burunlarının çok büyük veya küçük olduğunu düşünebilirler. Dahası da geçmişte burun ameliyatı olup mutsuz olmuş olabilirler.

Güzel ve ideal burun yüzü tamamlar, görünüşü bozmaz ve yüzde dikkati üzerine çekmez. İyi ve başarılı geçen burun ameliyatı kendinize olan güveninizi yükseltir, kötü geçen ise dibe indirir. Bu nedenle burun estetiği ameliyatınızın çok iyi planlanması ve çok hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Burun estetiği hem işlevsel hem de estetik açıdan çok iyi olmalı. Hataların gizlenme payı yoktur. Dikişsiz, izsiz, estetik, doğal ve işlevsel olmalıdır. Bu nedenle uzman bir cerrah seçilmeli, operasyonun her aşaması, öncesi ve sonrası hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi alınmalıdır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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