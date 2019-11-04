Doğal Kıvrımlı Göğüsler

İdeal göğüslerin en önemli özelliği göze çarpacak kadar dolgun olmalarıdır. İster yuvarlak ister damla tipi göğüs olsun estetik açıdan dolgun olması çok önemlidir. Doğal hali ile küçük ya da sonradan fazla miktarda kilo alıp verme ya da doğum yapma gibi nedenler ile meme dokusunda hacim ve şekil kaybı oluşan meme estetiğinden faydalanabilir. Kadının var olan meme dokusuna göre vücut yapısı ve tercihine göre damla ya da yuvarlak meme implantları seçilebilir. Eğer hamilelik, emzirme ya da kilo değişikliği gibi nedenler ile göğüslerde sarkma oluştuysa meme büyütme ile birlikte meme dikleştirme ameliyatı da yapılması tavsiye edilir.

İdeal göğüs tipinin özellikleri

Doğal kıvrımlı meme estetiğinin ana özelliği kişinin genel vücut yapısı ile orantılı dolgun ve yuvarlak göğüslere sahip olmasıdır. Kişi eğer dolgun ve yuvarlak kalçalara sahip ise meme şeklinin de yuvarlak ve dolgun olması estetik açıdan daha güzel bir görünüm sağlar. Diğer durumda kişinin poposu daha fazla ön plana çıkarak vücudun diğer özelliklerinin geri planda kalmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra implantın konturlarının da belirgin olmaması gerekir. Eğer kadının göğüslerinde yeterince yumuşak doku yoksa, konturlarının belli olmaması için yumuşak doku transferi yapılabilir.

Doğal kalça yapısı, göğüs kafesi genişliği, bel kalınlığı gibi kriterler hesaplamalara dahil edilerek damla ya da yuvarlak tipi implant tercih edilerek göğüs büyütme estetiği tamamlanabilir. Göğüs şekli ve hacmi cerrahınız tarafından çeşitli hesaplamalar yapıldıktan sonra belirlenir. Bu hesaplamalar sırasında kişinin yaşı, kilosu, boyu, var olan meme dokusu, göğüs kafesi genişliği, bel inceliği gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur.

Doğal kıvrımlı meme estetiğinde damla ya da yuvarlak tipli meme implantları ameliyatla yerleştirilir. Kas altı ya da kas üstü olmak üzere kişinin var olan meme dokusuna göre meme implantı yerleştirilir. Bütün estetik cerrahi operasyonlarında olduğu gibi dikiş izleri meme kıvrımlarına gizlenir. Zamanla belirsiz bir hal alır. Doğal kıvrımları sağlamak için ise Mikro ve Nano teknolojilerden faydalanarak yumuşak doku transferi yapılır.

Daha fazla bilgi için alanında uzman bir doktordan destek alabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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