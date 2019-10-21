Enjeksiyonla Burun Estetiği

Cerrahi olmayan ya da enjekte edilebilir burun estetiği, burun ve yüzünün görünümünü ameliyatsız daha estetik hale getirmek isteyen kişiler için uygun bir seçenektir. Öncelikle burun ucundaki küçük kusurların yanı sıra burun köprüsündeki küçük bir tümseğin ya da kemerin kamufle edilmesi işlevini görür. Pürüzsüz ve doğal sonuçlar elde etmek için hyalüronik asit bazlı dermal dolgu maddeleri ya da kişinin kendi vücudundan elde edilen yağ hücreleri kullanılmaktadır. Topikal sakinleştirici krem kullanılarak muayenehane prosedürü olarak yapılır ve genel olarak minimal rahatsızlık ile 15-30 dakika arasında sürer. Sonuçlar ise hemen ortaya çıkarak kısa bir süre içinde daha da belirgin hale gelir.

İyileşme sürecine gerek var mı?

Ameliyatsız burun estetiğinde, neredeyse iyileşme süreci hiç yoktur. Çoğu hasta aynı gün işine ya da normal yaşantısına geri dönebilir. Bu teknikte burunda sadece geçici dolgu maddeleri kullandığından, sonuçların kalıcılığı ortalama 6 ay ile 18 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bu kullanılan dolgu malzemesinin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Hangi burun estetiği sorunları düzeltilemez?

Ameliyatsız (enjektabl) burun estetiği burun küçültme yapılamaz. Aşırı geniş bir burun köprüsü daraltılamaz ve geniş ya da çıkıntılı burun ucu küçültülemez. Ameliyatsız burun estetiği ile ayrıca, burnunuzdaki nefes alma sorunları da tedavi edilememektedir. Hem burun estetiğini hem de solunumu iyileştirmek için altın standart olan cerrahi rinoplastinin sonuçlarının yerini alamaz.

Kimler için uygundur?

Ameliyatsız burun estetiği küçük, geçici bir değişiklik isteyen kişiler için uygundur. Ameliyat olmak istemeyen ya da çekinen kişiler tarafından da yaygın olarak tercih edilebiliyor. Yakın zamanda gerçekleşecek düğün gibi özel bir etkinlik için daha estetik bir görünüme kavuşmak için uygun bir seçenektir. Bunun dışında cerrahi rinoplasti düşünen ve olası değişimin neye benzeyeceğini görmek isteyen kişiler için de uygun bir prosedürdür.

Kimler uygulayabilir?

Enjekte edilebilir rinoplasti, burun anatomisi ve fonksiyonunu bilen rinoplasti uzmanı (bu ameliyatı düzenli olarak yapan) tarafından yapılmalıdır. Her vaka benzersiz olduğu için, bütün seçenekler gözden geçirilerek kişi için en uygun burun estetiği seçeneği ve en rahatlatıcı çözüm sunulmalıdır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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