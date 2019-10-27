Gençlerde Burun Estetiği

Gençler arasında burun estetiğine talep diğer yaş gruplarına kıyasla çok daha fazla. Özellikle 20’li ve 30’lu yaşlar en sık başvurulan yaş aralığı. Başvurularda kadınlar ön sırada yer alsa da hastalarımızın neredeyse %30’u da erkeklerden oluşuyor. Ayrıca erkeklerin en çok ilgi gösterdiği estetik ameliyatların başında da burun geliyor. Kızlarda en erken 16-17 yaş erkeklerdeyse 17-18 yaş sınırı var. Çünkü burun gelişiminin tamamlanmış olması gerekiyor.

Ön görüşmeye çok farklı şikâyetlerle gelinebiliyor. Çok kısa-uzun, kalkık-düşük, kalın-ince, eğri-kırık gibi pek çok farklı durumlardan rahatsız olunabiliyor. Nefes alma problemi yaşayan pek çok hasta var. İlk ameliyatını başkasına yaptırıp kurtarma ameliyatı yani revizyon ameliyatı için gelenler de olabiliyor.

Önceki yıllara oranla estetik ameliyat için başvuranların sayısı artmış durumda. Özellikle akıllı telefonlar sayesinde dijital fotoğraf/video çekiminin yaygınlaşmasıyla insanlar estetik kusurlarını daha fazla fark etmeye başladı. Bu farkındalık ise estetik operasyonlara olan talebin artmasını sağladı.

Yüz güzelliğinde burun faktörü çok önemli

Eğer burunda kusur varsa hemen ön plana çıkar. Zaten burunda fiziksel bir kusur varsa, beraberinde mutlaka işlevsel olarak da sıkıntı var demektir. Hastalar öncelikle şikâyetleri neyse onun giderilmesini istiyor. Örneğin öncelikleri rahat nefes almak olabiliyor. Burun ameliyatı kişiye özel bir özel ameliyattır. Ünlü birisinin fotoğrafıyla gelip aynısını yapmamızı isteyen hastalarımız da oluyor. Eğer uygulanabilir bir burunsa istediğini yapıyorum. Yüzünün genel hatlarıyla uyumlu ve doğal durmayacaksa uygulamıyorum.

Burun estetiği ameliyatın başarısını gösteren pek çok faktör vardır. Nefes alma işlevini yerine getiriyor, görünüm olarak da hastayı memnun ediyor ve sosyal çevresinden de takdir görüyorsa ameliyat başarılı demektir.

Hastayla birlikte planlanan burun ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Buruna şekil verildikten sonra ufak bir alçı takılır. Bir hafta sonra burundaki alçı alınır ve ufak bir bant takılır. Kullanması için de sprey tarzında birtakım ilaçlar verilerek günlük hayatına dönmesini sağlanır.

Hastanın genel yapısına göre kişiden kişiye değişen ufak şişlikler oluşabilir. Baş biraz yüksekte tutularak uyunur. Eğer hasta başka bir şehir ya da ülkeden geldiyse bir hafta sonra rahatlıkla dönüş yapabilir.

Yapılan mesleğe göre işe dönme süresi de değişir. Eğer ofis çalışanıysanız 1 hafta yeterli fakat daha aktif bir işte çalışıyorsanız bu süre uzayabilir. Örneğin gözlük takmak için iyileşme süresi en az 3 aydır. Burnun şeklinin tam olarak oturması ise 6 ay ile 12 ay arasında sürebilir.

Sevgiyle kalınız…

Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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