Gençlik aşısıyla güzelleşin!

IAL sistem yani gençlik aşısı; yoğun rejenerasyon ve biyo-uyarıcı etkisi ile cildin yeniden canlandırılmasını sağlar. İçeriği ise doğal biyo etkileşimli hyaluronik asit içeren cildi canlandıran ve gençleştiren dermal dolgu maddelerinden oluşur.

Gençlik aşısı cilt kalitesini artırmak, cildi nemlendirmek ve cildi gençleştirmek için uygulanan, uzun süreli etkileri olan hem tıbbi hem de kozmetik bir tedavidir. Enjeksiyonun etkileri işlemden birkaç hafta sonra tam olarak ortaya çıkar.

Gençlik aşısı ağız ve göz çevresindeki ince çizgilerde, yüz / boyun / dekolte / el gibi alanlarda zarar görmüş cilt, kahverengi leke ve çizgilerdeki zor ve derin çizgilerde kullanılabilen, hayvansal bazlı olmayan hyalüronik asit bazlı bir jeldir.

Nasıl uygulanır?

Gençlik aşısı, topikal olarak lokal anestezi kullanılarak ortalamam 15 – 20 dakika içinde cildin altına çok ince uçlu iğnelerle uygulanan acı hissedilmeyen bir işlemdir.

20 yaşından itibaren yaşa ve cildin ihtiyacına göre ortalama 15 gün sonra ikinci uygulama ardından 1 ay sonra üçüncü uygulamaya ihtiyaç olabilir. Enjeksiyonun sonuçları 3 ay içinde tam olarak ortaya çıkar. Etkisinin devamı için ise yine cildin ihtiyacına göre 3 ile 6 ay arasında seansların tekrarlanması gerekebilir.

Özellikle yaşlanma ve güneşin zararlı etkilerine maruz kalma, sigara ve alkol kullanımı gibi nedenlerden dolayı cilt tabakalarında meydana gelen deformasyonların giderilmesi ve önlenmesinde uygulanan oldukça etkili sonuçlar elde edilen ameliyatsız bir uygulamadır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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