Göğüs Büyütme Estetiği

Güzel göğüslere sahip olmak kadınların özgüvenini artırır. Günümüzde çeşitli teknikler ile göğüslerdeki hacim eksiklikleri başarılı bir şekilde giderilebiliyor. Silikon protezleri ise en çok tercih edilen meme implantı çeşididir.

Meme estetiğinde şekil ve boyut belirlenirken birçok kriter bir arada değerlendirilir. Bunların arasında göğüs kafesi genişliği, var olan meme dokusu, kilo, boy, genel vücut yapısı vs. sayılabilir. Tüm bu kriterler üzerinden size en uygun meme yapısı belirlenerek açılan ufak kesilerle göğüslerinizin altına yerleştirilebilir. Zamanla bu kesiler belli belirsiz bir kırışık çizgisi gibi görünür. Göğüslerin doğal kıvrımlarına gizlendiği için görülmez. Damla ya da yuvarlak tip meme implantları kas altına da yerleştirilebilir. Bunun için var olan meme dokunuz değerlendirilir.

İdeal ölçüler doğal görünümün anahtarıdır

Vücudunuzla uyumsuz boyutta ve şekilde meme implantı türlerinden uzak durulmalı. Göğüslerinizin arasında geniş bir boşluk kalmaması gerekir. Boyunuz, vücudunuz, kemik yapınız, kalça genişliğiniz küçük ebatlarda ise fazla hacimli bir göğüs hem görünüm hem de taşıma açısında zorluk yaşamanıza neden olacaktır. Bu nedenle doğal bir görünüme kavuşmak için cerrahınızın tavsiyelerini dikkate almalısınız.

Göğüs stilinizi belirleyin

Damla stili meme mi, yoksa yuvarlak meme mi istiyorsunuz? Buna karar verirken belinizin inceliği, omuzlarınızın genişliği ve basen genişliğinizin de çok önemli olduğunu unutmayın. Dar omuzlu kişilerde yuvarlak göğüs, damla tipi göğüs kadar güzel durmaz ve omuzlarınızın çok daha dar görünmesine neden olur. Kemik yapınız ve vücut hatlarınız çok inceyse büyük implantlar doğal durmayacaktır. Ya da kalın bir beliniz varsa damla tipi meme implantları belinizin daha da kalın görünmesine neden olabilir. Cerrahınızın tavsiyesini almalısınız, vücut tipinize en uygun implantı tavsiye edecektir.

Meme estetiğinden sonra çok fazla güneşe maruz kalmak elastin liflerinizi zayıflatarak göğüslerinizin aşağıya doğru sarkmasına yol açabilir. Lekelere, çatlaklara ve ciltte gevşemeye de neden olabilir. Bu yüzden güneş ışıklarına karşı koruyucu krem kullanmanız, güneş ışıklarının dik açılarla geldiği öğle saatlerinde gölgede durmanız tavsiye edilir.

Meme estetiği başarılı sonuçlandığında kadınları en fazla mutlu eden estetik operasyonlar arasındadır. Göğüslerinizin şekli sizi mutsuz ediyorsa estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan siz de yararlanabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

http://www.guncelozturk.com